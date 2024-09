Kerst wordt pas echt een tranendal met deze video van Stippenlift

In veel gevallen is kerst ontzettend kut. Als je een relatie hebt, is de kans groot dat je aan tafel een preek krijgt van je schoonvader over het belang van het afronden van je studie detailhandel. Als je single bent, ga je even bij je ouders langs. Als je geluk hebt krijg je een boek dat je nooit gaat lezen, als je pech hebt maak je een beetje ruzie met je moeder. Tweede kerstdag zit je dan waarschijnlijk alleen in je studentenkamer, series te kijken en te masturberen. ’s Avonds bestel je een kapsalon.

Mocht dit je bekend in de oren klinken, en ben je nog op zoek naar een soundtrack voor je miserabele kerstfeest? Zoek dan niet verder. Stippenlift bracht afgelopen weekend een speciale kerst-EP uit met depriwave voor de feestdagen. Zet hem aan en ween zachtjes bij de kerstboom terwijl je sabbelt op een kransje.

Stippenlift is het alias van Hugo van de Poel, tevens bekend als Earth Mk. II. Als Stippenlift maakt hij zwaarmoedige, Nederlandstalige synthpop over existentiële vraagstukken. Voor deze EP bewerkte hij eerdere liedjes met kerstbellen en schreef hij ook een paar prachtige nieuwe liedjes. De EP is uit op Magnetron, en hieronder kan je voor het eerst de video zien voor het liedje Huilen.

THUMP: Hallo Hugo! Waarom is Kerstmis voor zoveel mensen toch zo’n treurige bedoening?

Hugo van de Poel: Er is heel veel muziek over dat kerst zo leuk is, maar er zijn ook heel veel mensen die niet van kerst houden of niemand hebben, of vegetariër zijn en alleen maar vlees voorgeschoteld krijgen. Er zijn altijd redenen om niet blij te zijn. Ik ben zelf eigenlijk wel een liefhebber van kerst, maar ik steek de mensen die moeite hebben met kerst graag een hart onder de riem. Het is qua sociale interactie toch wel… een van de meest sociale evenementen van het jaar.

Huil je zelf veel tijdens kerst?

Niet dat ik me kan herinneren.

Dit jaar ook niet? Het was tenslotte een treurig jaar.

Ik denk het niet. Ik kook met kerst een tiengangendiner voor vrienden. Er komt ook een vegetariër, dus dat wordt nog moeilijk. Of ik moet iemand overtuigen om vlees te eten, of ik moet vegetarisch koken, of een tussenweg zoeken. Daar gaat maanden aan planning aan vooraf, vergis je niet.

Wat ga je koken?

Dat weet ik nog niet, maar vorig jaar heb ik een wild zwijn gepresenteerd aan de mensen.

Heb je nog advies voor mensen die willen huilen met kerst?

Zeker. Op tweede kerstdag moet je naar de supermarkt gaan en alle kreeften en hertenbiefstukken kopen. Dat is allemaal met 75 procent korting, dan kun je jezelf echt doodeten voor niks.