Kerststol met wietspijs is precies wat je door de feestdagen gaat sleuren

Net zoals ballen in een boom, Mariah die door de straten galmt, en de moeite die we moeten doen om ons bij familiefeesten niet al te excessief op de drank te storten, is kerst niet compleet zonder een stukje kerststol. Tenminste, dat hoor ik van al mijn Nederlandse vrienden. Waar ik vandaan kom is het gewoon een brood met gekke groene brokjes en poedersuiker, maar ik ben een Belg. Laat me.

Afgaand op het verlangende stemgeluid waarmee mensen hier de woorden ‘poedersuiker’ en ‘spijs’ prevelen, is het duidelijk: kerstbrood is nostalgie, en dus logischerwijs magie. Laat dat nou net zijn waar het kerstfeest in essentie om draait. Om 25 december zo magisch mogelijk te maken, vroeg ik Josra Makhlouf, die steevast aan de patisseriekant staat in restaurant BREDA, om me te leren hoe je een kerststol maakt. Met wiet. In naam van de kerstsfeer.

