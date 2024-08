Complotten en kettingzagen: op bezoek bij een anti-coronafeestje in Canada

Ergens op een strand in Toronto, verstopt bij een industrieterrein, gaat elke zaterdagavond een groepje complotdenkers uit hun dak. Overdag demonstreren ze in de stad tegen mondkapjes en andere coronamaatregelen, en ‘s avonds gaan ze op Cherry Beach met elkaar staan dansen – gezellig binnen de anderhalve meter.

Half augustus werd deze traditie, die alweer een paar maanden aan de gang is, bruut verstoord door twee mannen die even gezellig kwamen buurten met snerpende kettingzagen. Nu zijn ze gedwongen om onder felle lichten te dansen die de gemeente heeft neergezet om de sfeer te verpesten. Rondom de dansende mensen patrouilleren agenten, handhavers en beveiligers die zijn ingehuurd door de organisatie.

De feestgangers hebben lakens opgehangen en een boxspring tegen een boom gezet, zodat ze toch nog wat privacy hebben. Er staat een dj-booth op het strand, en wat speakers. Achter de rave is een soort tentenkamp opgezet, waar mensen op een commune-achtige manier wonen.

Rond middernacht staat een man in een grijs T-shirt voor de dj-booth. Hij probeert de mensen op te zwepen, en scandeert dat de autoriteiten hun vrijheid van ze af willen pakken. Dus iedereen moet vooral door blijven dansen. Hij schreeuwt herhaaldelijk “Vrijheid!”, alsof ze midden in een onafhankelijkheidsstrijd zijn verwikkeld. Een paar mensen van middelbare leeftijd beginnen op de housemuziek te dansen, anderen brengen halfslachtig een lied over de ‘scamdemic’ ten gehore.

Dansende mensen bij de anti-mondkapjesrave op cherry beach in Toronto. Foto via Mack Lamoureux en Ryan Dicecca.

Een politieagent op het strand, die niet zijn echte naam wil zeggen, vertelt VICE dat de politie al weken toezicht houdt op dit evenement (meestal tot zo’n drie uur ‘s nachts) en dat er sinds het begin van het gefeest steeds meer criminaliteit heeft plaatsgevonden in het gebied. Maar over het algemeen is het vaker wel dan niet vreedzaam verlopen.

“Los van de kettingzagen dan,” zegt de agent. Zijn collega moet grinniken.

“Kettingzaag, kettingzaag!”

De video die gemaakt werd van de mannen met kettingzagen ging behoorlijk viral, en wat je erin ziet is dan ook nogal bizar. De twee mannen, allebei onder de tatoeages, zwaaiden dreigend met hun zagen. Een van hen had bloed op zijn hoofd.

“You’re fucked now,” schreeuwt een van de twee in de video.

Dit alles vond plaats op 9 augustus rond half tien ‘s ochtends. De video was opgenomen door een zekere David Sullivan, die in het kamp woont. Hij vertelt dat hij de twee mannen had herkend – ze kwamen al jaren op feestjes op Cherry Beach, en waren eerder die avond ook al langsgekomen. Ze zouden bekendstaan als herrieschoppers.

Sullivan vertelt dat dat het tweetal tot het einde van het feest bleef en toen ruzie begon te maken. Een van hen raakte slaags met een feestganger, en meerdere mensen vertellen VICE dat de ander ondertussen – of vlak erna – ergens hard mee op zijn achterhoofd was geslagen.

De twee mannen die de menigte bedreigden met kettingzagen. Foto’s via video screengrab.

De twee mannen gingen weg en kwamen vervolgens weer terug – met kettingzagen. Waar die precies vandaan kwamen is onbekend, maar het verhaal gaat dat een van hen ze normaal gesproken voor zijn werk gebruikt. Sullivan zegt dat zodra hij de mannen zag komen, hij zo snel mogelijk iedereen uit het kamp probeerde te krijgen, de mensen die nog doordansten uit hun roes probeerde te halen en de situatie probeerde te de-escaleren door iedereen naar de apparatuur van de dj te leiden.

“Ik hoorde ineens geluiden van kettingzagen uit het bos komen,” zegt deze dj, Omari Taylor. “En mensen riepen ‘Kettingzaag! Kettingzaag!’ Toen zag ik deze gasten met kettingzagen ineens, ze zaten onder het bloed. En ze liepen naar mij en mijn apparatuur!”

Taylor zegt dat hij aan de kant ging, maar dat de mannen vervolgens flink tekeergingen met zijn apparatuur, die ze vernield achterlieten.

“Een van hen rende af op iemand uit de menigte en achtervolgde hem over het hele grasveld,” zegt Sullivan. “Ze waren blind van razernij, en totaal de controle over zichzelf verloren.”

“Er zouden gewonden of doden vallen. Dat leek zeker.”

Handhavers bij de anti-mondkapjesrave op Cherry Beach. Foto via Mack Lamoureux en Ryan Dicecca.

Al snel kwam de politie. De twee mannen werden gearresteerd en kregen meerdere aanklachten aan hun broek. Een beveiliger, die niet bij naam genoemd wil worden, zegt dat hij de afgelopen maand voor het evenement heeft gewerkt, en dit echt een eenmalig incident was. Zelf was hij al weg toen de kettingzagen kwamen.

“Meestal komen er zo’n honderd mensen op af,” zegt hij. “Maar nu zijn mensen wel wat banger geworden om te komen.”

Meerdere mensen zeggen dat ze denken dat de stad de feesten op wil doeken, omdat ze de afgelopen tijd veel in het nieuws zijn gekomen – er is onder andere een intern onderzoek gestart naar agenten die met Chris Saccoccia poseerden, hij is een van de organisatoren.

Anti-mondkapjesraves

De anti-mondkapjesraves bij Cherry Beach zijn inmiddels al maanden bezig. De beveiliger zegt dat het aantal aanwezigen sinds afgelopen weekend sterk is gedaald, maar dat het aantal agenten en handhavers juist sterk is gestegen.

Taylor, die niet alleen de huis-dj is maar ook medeorganisator, vertelt dat hij aan het begin een boete kreeg van 250 dollar vanwege geluidsoverlast. Terwijl we naast zijn soundsystem staan, waar inderdaad behoorlijk stevige geluiden uit komen, noemt hij de pandemie “bedrog” en legt hij uit waar het de groep om te doen is.

“We willen niet verplicht zijn om die mondkapjes te dragen. Als jij er een wil dragen moet je dat vooral doen, maar ik ben er zelf op tegen. We zijn ook tegen social distancing op scholen. Dat willen we niet, want kinderen lopen daardoor psychologische schade op.”

Taylor zegt dat ze met deze feesten door zullen gaan zolang het weer het toelaat. Chris Saccoccia was zelf niet aanwezig bij het feest toen VICE er ook was, maar beantwoordde wel een aantal vragen per mail. Hij zegt niet volledig tegen mondkapjes te zijn – wat hem betreft zouden zieke mensen zeker medische mondkapjes moeten dragen, maar gezonde mensen niet. Zoals veel aanwezigen op het strand, denkt hij dat de overheid met opzet bedrijven laat sluiten en mensen laat lijden, nu ze midden in een machtsgreep zitten.

Een man en een vrouw houden niet bepaald afstand. Foto via Mack Lamoureux en Ryan DiCecca.

“Verplichte maskers leiden tot verplicht contactonderzoek en dat leidt tot verplichte vaccinaties,” schrijft Saccoccia. “Dit is geen ongeluk of toeval. COVID-19 is zeker een plandemie. Dat betekent dat ze het virus enorm overdrijven, zodat ze onder het mom van onze veiligheid hun politieke macht kunnen uitbreiden.”

In tegenstelling tot Saccoccia waren andere bekende Canadese mondkapjes-critici wel aanwezig, zoals Letitia Montana, de vrouw die een flinke shitstorm over zich heen kreeg nadat ze een video had gepost waarin ze weigerde om een mondkapje in het ziekenhuis te dragen.

De mensen op het strand hebben verschillende opvattingen over de pandemie, maar ze lijken zich wel allemaal op samenzweringstheorieën te baseren. Sommigen zeggen dat ze weliswaar geloven dat het coronavirus echt bestaat, maar niet denken dat het echt zo ernstig is als de deskundigen zeggen, of het idee hebben dat de mondkapjesplicht de opmaat is naar verplichte vaccins. Anderen zeggen ook dat de pandemie zelf een grote hoax is. Een vaste bezoeker zegt dat hij ook heus wel denkt dat COVID-19 echt bestaat, maar dat het ook wordt misbruikt. “Het wordt gebruikt om de agenda uit te breiden van mensen die de macht over de bevolking willen grijpen, of winst willen maken, of wat dan ook.”

Groeiende woede

Over de hele wereld zijn bewegingen ontstaan die protesteren tegen de overheidsmaatregelen om het coronavirus te beteugelen – denk ook aan Viruswaarheid in Nederland. In Canada zijn bijna in elke stad demonstraties tegen mondkapjes geweest, en in juli spande een groep anti-vaxxers een rechtszaak aan tegen Canada vanwege de coronamaatregelen waarbij 9 miljoen euro was gemoeid.

In Canada zijn op het moment van schrijven 125.000 coronabesmettingen gemeld en meer dan 9.000 doden aan het virus gevallen. Om de verspreiding tegen te gaan, hebben veel regio’s maatregelen getroffen waardoor bedrijven moesten sluiten en op veel plekken mondkapjes verplicht werden gesteld.

Uit een recente vragenlijst van Angus Reid bleek dat 18 procent van de Canadezen denkt dat de maatregelen “te ver gaan” en dat ze “hun sociale kringen hebben uitgebreid, geen afstand houden en sceptisch staan tegenover handen wassen en mondkapjes”. Deskundigen waarschuwen ondertussen voor een tweede golf, omdat mensen de beperkingen steeds meer beu beginnen te worden. Vooral onder jonge mensen lijken de aantallen toe te nemen. Theresa Tam, het hoofd Volksgezondheid van Canada, waarschuwde dat Canada volgens schattingen een besmettingspiek in de herfst kan verwachten, met als gevolg dat het zorgsysteem overwoekerd raakt. Volgens Tam zouden de aantallen des te sneller stijgen als regio’s de lockdown-beperkingen zouden beginnen op te heffen.

Ondertussen rijzen complottheorieën de pan uit. Dr. Stephan Lewandowsky, hoofd cognitieve psychologie aan de Universiteit van Bristol en expert op het gebied van complotdenken, vertelde eerder al dat dat niet zo verrassend is, als je bedenkt dat het zo’n onzekere en beangstigende tijd is waarin mensen naar houvast zoeken en chocola proberen te maken van alle chaos.

Een vrouw danst in haar eentje op het feest. Foto door Mack Lamoureux en Ryan DiCecca.

Er zijn meerdere groepen die tegen de maatregelen demonstreren en dansfeestjes organiseren, waaronder M.A.D. (Mothers Against Distancing). Deze wordt geleid door Saccoccia, een rijke man zonder kinderen die bij SkyHomes Corp werkt, het vastgoedbedrijf van zijn vader. Meerdere mensen op het feest zeggen dat Saccoccia een flink deel van de activiteiten van de groep financiert, waaronder het huren van beveiligers bij het feest. Saccoccia wilde VICE niks vertellen over de oprichting van het bedrijf, omdat hij vindt dat “dat niemand wat aangaat”.

Tot genoegen van zijn volgers postte Saccoccia onlangs een video waarin hij in het vliegtuig zit en geen mondkapje draagt. De groepen die bij het feest betrokken waren hebben ook fratsen uitgehaald als vrijstellingen voor mondkapjes uitdelen en de ‘mondkapje-af-challenge’ op te zetten, wat er dus op neerkomt dat ze mensen aanmoedigen om zichzelf te filmen zonder mondkapje. Saccoccia zegt dat hij veel weerstand merkt vanuit de gemeente.

“De stad doet niet alleen alles wat in zijn macht ligt (en soms ook wat niet eens in hun macht ligt) om te voorkomen dat we kunnen demonstreren of samenkomen, maar brengt ons ook in diskrediet met leugens en laster via de mainstream media,” zegt Saccoccia.

De organisatoren vatten de inspanningen tegen de coronamaatregelen samen als “de zomer van de ongehoorzaamheid”. En wanneer je de toespraken en acties van Saccoccia zo naast elkaar bekijkt, wordt al snel duidelijk dat hij ook wel geniet van de rol die hij in de beweging bekleedt.

Sommige aanwezigen zijn er niet per se om politieke redenen. Een clubje van vier jonge mensen vertelt dat ze van het feest hadden gehoord van vrienden, en niet eens wisten dat ze bij een anti-mondkapjesfeest waren – ze dachten dat het gewoon een plek was waar ze konden dansen.

Nadat de muziek is uitgevallen probeert dj Omari Taylor de boel weer aan de praat te krijgen. Foto via Mack Lamoureux en Ryan Dicecca.

Voor de mensen die er wél uit protest waren, vond het spannendste moment plaats toen de muziek iets na enen uitviel. Er klonk geroezemoes. Was dit de politie, of de gemeente die de stroom uit had gezet?

“Fuck you, John Tory,” riep de man in het grijze shirt, die in permanente kwelling leek te verkeren.

Maar ze kwamen er al snel achter dat de burgemeester van Toronto er niet echt iets mee te maken had. Er was geen grote samenzwering. Er was niemand die het op ze gemunt had.

Er was gewoon een zekering gesprongen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Canada.