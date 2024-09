Ontmoet de man die schilderijen maakt met kevers

Beeld met dank aan kunstenaar

De meeste mensen worden kriebelig bij het idee van insecten. Steven Kutcher, insectenliefhebber en kunstenaar, is gefascineerd door de diertjes. Van jongs af aan vond Kutcher het makkelijker om met insecten om te gaan dan met mensen. Uiteindelijk gebruikte hij zijn expertise om te werken als insectenfluisteraar in Hollywoodproducties.

Onlangs is Kutcher insecten gaan gebruiken bij het maken van abstracte kunstwerken: kleurrijke, impressionistische werken die de voetstappen tonen van de kevers, duizendpoten en kakkerlakken die over het canvas lopen. In de nieuwe korte documentaire Bug Man laat Iqbal Ahmed, schrijver en regisseur uit Los Angeles, Kutcher spreken over zijn leven met kevers en de kunst die hij met deze dieren maakt.

De korte documentaire van Ahmed is boeiend en prachtig gefilmd. Voordat hij op het spoor kwam van Kutchers verhaal, maakte Ahmed een lijst met “hele rare dingen,” vertelt hij aan The Creators Project. Hij wist niet eens zeker of die dingen echt bestonden, maar hij had een vermoeden.

“Een van die dingen was insectenfluisteraar voor films,” vertelt Ahmed. “Ik wist dat er dierentemmers waren in Hollywood, en ik was ervan overtuigd dat er ook een insectentemmer moest zijn. Uiteindelijk stuitte ik op Steven Kutcher.”

Kutchers verhaal interesseerde Ahmed op meerdere vlakken. Ahmed was gefascineerd door de wetenschap over insecten en zijn innerlijke nerd was geprikkeld door het idee van een insectentemmer. Ook was hij enorm gefascineerd door het feit dat Kutcher kunst maakte met insecten.

“De kunst was inventief en visueel sterk, maar misschien was het menselijke perspectief wel het meest overtuigend,” zegt Ahmed. “Steven was een man die zich als kind met insecten ging bezighouden, als gezelschap. Hij kon gewoon beter overweg met de natuur. Om te zien hoe dat opbloeide tot een carrière en uiteindelijk met een artistiek doel, dat was ongelooflijk.”

Met Bug Man wilde Ahmed het publiek een kijkje geven in het universum van Kutcher, maar hij wilde de film ook zo structureren dat het verhaal uit de context werd getrokken. Terwijl kijkers misschien verkeerde aannames kunnen maken over Kutcher, onthult de film in plaats daarvan langzaam nieuwe stukjes informatie die zijn eenzaamheid en emotionele staat contrasteren. Misschien is hij wel helemaal niet zo gek, vreemd en eenzaam als dat je in eerste instantie dacht.

“Deze kunst is mijn passie en ik ben de geknipte persoon om dit te doen, gezien mijn achtergrond,” vertelt Kutcher aan Ahmed. “Het is alsof mijn leven en mijn ervaringen me precies naar dit moment hebben geleid.”

Kutcher zegt dat het bestuderen van insecten de weg heeft vrijgemaakt voor verschillende avonturen die hij nooit mogelijk achtte. “Ik heb dit opgemerkt over mensen – ze bewandelen een bepaalde weg, maar ze zien niks,” zegt Kutcher. “Maar als ik ga wandelen met een andere bioloog, kan het zijn dat we in een hele dag maar een tiental meter afleggen, omdat er gewoon zóveel te zien is in de natuur. Mensen zien simpelweg niet wat zich recht voor hun neus afspeelt.”

