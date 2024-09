Kevin reageert op comments onder zijn clip ‘Op De Block’

Trap Grammy van Sevn Alias is nog geen week oud en we kijken nu al uit naar de volgende grote release van Rotterdam Airlines. Aanstaande vrijdag komt het debuut Kleine Versnelling van ‘slowflowanimal’ Kevin uit. Om die reden nodigden we hem uit voor een nieuwe aflevering The People Vs., waarin we terugblikken op zijn eerste grote succes Op De Block en hem laten reageren op comments onder de video. Urgente thema’s als whiteboys, de avondwinkel in Rotterdam-West en niet te vergeten zijn karakteristieke kapsel kwamen ter spraken. Bekijk de video hieronder.