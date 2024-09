Kid de Blits heeft zich nooit laten ontmoedigen door succes van anderen

Met de kleinste kruimeldief die ik ooit heb gezien probeert Kid de Blits de tafel – die is bezaaid met stukjes hasj en tabak – schoon te maken. Het wil niet echt lukken. Als hij klaar is, ligt er nog genoeg op tafel om een flinke toeter te draaien.

Ik ben naar Schiedam gekomen om met Kid de Blits (Jasper Julian Fernandez Iglesias Elshof, 25) te praten over zijn EP Safehouse. Je kent hem misschien van een mislukte recordpoging, happy hardcore-liedjes met Boaz van de Beats en een aantal losse tracks die hij als Lefensman op YouTube gooide. Hij was deel van het collectief Nouveau Riche van Boaz, maar toen dat uit elkaar begon te vallen, raakte Kid een beetje uit beeld.

Terwijl zijn vrienden Ronnie Flex, Boaz en Jack $hirak keihard carrière maakten, ging hij door een zware periode. Dat hoor je terug op Safehouse, dat hij afgelopen vrijdag uitbracht. Ik sprak met hem over vaderschap, zijn band met Ronnie Flex en de nieuwe EP.

Noisey: Je wilde bij jou thuis afspreken, omdat dit je Safehouse is. Is de EP hier ook geboren?

Kid de Blits: Jazeker, de tijden in dit huis waren belangrijk. Dat hoor je ook wel op de EP, denk ik. Gisteren werden er voor een ander interview lyrics geciteerd, en dan merk je dat het best duister is. Het was ook wel een rotperiode. Mijn vader werd ziek, ik kreeg een nieuw vriendinnetje en ik werd weer gedumpt – dat had ik nog nooit meegemaakt. Oja, en ik werd ook nog eens vader.

Je bent niet meer samen met de moeder van je kind?

Nee. Zij voedt haar op, en ik zie haar wanneer ik tijd heb en als de band tussen haar en mij wat beter is, want dat gaat ook niet altijd goed. Helaas kan ik het kind niet zien als het niet goed gaat.

Hoe is dat?

Zoals ik al zei: op een gegeven moment ging alles mis. Maar het went. Je zit er eenmaal in, en dan is het gewoon zo. Als ik dit vooraf had kunnen voorspellen – je krijgt een kind, je vader wordt ziek – zou ik het niet trekken. Maar opeens zat ik erin, had ik een dochter en gebeurden al die dingen. Aan de andere kant ging het wel goed met m’n carrière. Ik weet het niet man, het was een hele rare periode. Je hebt ook geen andere keuze dan er het beste van maken, maar dat vergt energie, moed en geduld.

Lukt dat?

Dat gaat ook vanzelf. Je merkt ook hoe je als mens in elkaar zit. Ik heb m’n HAVO niet afgemaakt, ik ben van het MBO gepleurd – daar schaamde ik me echt voor, tegenover m’n moeder en de rest van m’n familie. Nu ik ouder ben en doe wat ik echt leuk vind, zie ik pas wat voor werkpaard ik in me heb. Uiteindelijk heb ik de Herman Brood Academie afgemaakt. Mocht ook wel een keer, op m’n vierentwintigste. Ik schaamde me dood.

Daarnaast ging het toch best oké met je muziek?

Weet je wat het is? Ik heb altijd Ronnie om me heen gehad. En natuurlijk kun je dan wel trots op jezelf zijn, maar je ziet dat het altijd beter kan. Het ging wel lekker, maar het kon veel beter.

Hoe ga je daarmee om?

Het is niet altijd chill, maar ik heb er bewust voor gekozen om me erdoor te laten motiveren. Laat ik het zo zeggen: ik zit in een chatgroep met de Lefensmannen. Nog geen twee weken geleden zat ik te strugglen omdat ik het geld van m’n publishingdeal nog niet binnen had en m’n wifi het niet meer deed. Op diezelfde dag plaatst Ronnie een filmpje waarin hij vijfduizend euro op de grond gooit naast z’n glimmende schoenen. Als ik dat zie, denk ik: die EP moet NU uitkomen, ik moet vijf clips schieten en nu shows krijgen. Werk harder.

Heb je het daar weleens met hem over?

Ja. We zien elkaar nu wat minder, maar we zijn al jarenlang met dit bezig. Ik ben altijd met hem meegegaan naar shows, hetzelfde geldt voor Jack $hirak en Boaz. Ik heb altijd met hen mee kunnen kijken. Dat werkt totaal niet demotiverend, juist omdat we zulke goede vrienden zijn. Het succes van een ander werkt voor mij altijd motiverend.

Zijn er dingen waar je bang voor bent?

Ik ben bang om bedrogen worden. Vooral omdat ikzelf probeer om zo eerlijk mogelijk te zijn. In de muziek is dat moeilijk. Daarom wil ik ook op een positie zitten waar mensen weinig over me kunnen zeggen. Stel: deze EP of de volgende wordt een knaller. Wat kunnen mensen dan nog over mij zeggen? Dan heeft Kid de Blits het gewoon gedaan.

Ongeveer de positie waarin Ronnie nu zit.

Precies, en niet alleen hij. Als je lekker gaat is het al goed, ik wil niet per se doen wat hij doet. Iedereen heeft z’n eigen carrière toch? Dat Drank & Drugs zijn grootste hit is, is waarschijnlijk het laatste waar hij op had gerekend. Ik heb heel lang spijt gehad dat ik niet mee was naar Schiermonnikoog voor de opnames van New Wave, maar ik ben uiteindelijk blij dat ik niet ben gegaan. Ik moet het zelf doen, en nu heb ik m’n eigen EP.

Ik ben heel lang Kid de Blits van Nouveau Riche geweest, of die mattie van Ronnie Flex, of die guy van Lefensmannen, of van die Yellow Claw-track. Maar nu moet ik een keer mezelf worden, en ik denk dat Safehouse een goede stap in die richting is. Nu is het aan de mensen.

Spannend?

Ja. Ik slaap al maanden slecht. Ik wil op z’n minst die boekingen krijgen, man. Ik ben nu ook al bezig om m’n liveshow beter te maken. Voor heel veel mensen kom ik uit het niets natuurlijk, en ik ben benieuwd wat zij ervan vinden. Thijs [Molenberg van 101Barz, red.] belde me laatst en die vond de EP een van de beste releases van 2016. Hij vond me hard op de verses, maar vond me niet echt een hook-killer. Een heel positief gesprek, maar het eerste dat ik dacht toen hij ophing was: godver, hij vindt dat ik geen hook-killer ben. Ik weet wel dat ik dat kan worden, maar er moet nu wel iets komen. Ik heb al m’n hoop op deze EP gevestigd.