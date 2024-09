Kid de Blits komt ook in de remix voor ‘Safehouse’ met een belangrijke boodschap: je bent niet safe

​Kid de Blits’ clip voor Safehouse – die hier in première ging – had alles wat een clip geweldig maakt: een indrukwekkende verzameling roofdieren, liters nagellak en een spelletje polo. Lastig om te overtreffen, maar de animatieclip voor de remix van de track is het toch gelukt.

In de clip, gemaakt door Eauxby, worden alle rappers op de track geïllustreerd als superhelden, en geloof me, dat zijn er nogal wat. Voor de remix hebben Kid de Blits en Cartiez namelijk MaxiMilli, Ronnie Flex, Big2 en Dio uitgenodigd. Verder is er nog een glansrol weggelegd voor Ruben van The Partysquad, Drake, Sticks en de Tsjechische voetballegende Pavel Nedved. Om dit bericht nog beter te maken, mogen we hier aankondigen dat Kid de Blits’ EP op 25 november uitkomt. Bekijk de clip hier:

