Kids, luister niet naar wat die boze meneren bij ‘Grote Gezeik’ uitkramen

Sinds een paar weken verschijnt op zeer regelmatige basis de talkshow Grote Gezeik op YouTube. Het concept is simpel: Kaascouse ( The Next MC, Bonne Chance) en Adi Montenegro (wie?) gaan in gesprek over de huidige stand van zaken in hiphoppend Nederland. De toon hangt geregeld tussen zuur en stoffig in.

Er wordt gestrooid met termen als ‘bubbling-epidemie’, en vrijwel niets van wat nu populair is kan op de goedkeuring van de heren rekenen. Het grootste verwijt is dat de rappers van nu geld verdienen met “oppervlakkige” muziek. Als je voor deze show een ‘marginale en niet bijzonder lucratieve rapcarrière’-bingo maakt, heb je binnen vijf minuten een volle kaart. Ze vinden het verschrikkelijk hoe de artiesten van hier muziek uit Amerika kopiëren, maar tegelijkertijd lijkt die hele talkshow verdacht veel op Everyday Struggle van Complex. En dan heeft Joe Budden tenminste nog Pump It Up gemaakt.

Een schrijnend voorbeeld hiervan is hoe ze de opkomst van Jacin Trill (of is het Jack-ing? Ja-sin?) bespreken. Voor mij is hij het schoolvoorbeeld van een leuke, vrolijke, vernieuwende rapper. Kaascouse vindt het nog wel oké, maar Adi vindt het belachelijk dat hij een talent wordt genoemd, en noemt hem een kopie van Tyler, the Creator, wat natuurlijk compleet nergens op slaat. Bovendien noemt hij Lil Yachty ‘die mongool met dat rode haar’. Dat gaat zelfs voor Kaascouse te ver.

Maar weet je wat? Dat zij hierover ouwehoeren is helemaal prima. Het is precies wat je verwacht van twee rappers uit een compleet ander tijdvak die nog precies weten wat real is en wat niet. Ze representeren de boze hiphopper die in muziek wil worden bijgepraat over complottheorieën, en meer houdt van perfect kloppende rijmschema’s dan van naaste familieleden. Ik heb een aantal afleveringen gekeken, en ik dacht: whatever, het internet is groot genoeg voor dit soort concepten, laat ze lekker oreren. Tot ik vanochtend de aflevering zag waar Appa te gast was.

Om eerlijk te zijn had ik Appa altijd hoog zitten, zeker op muzikaal gebied – z’n straatbangers blijven cultureel erfgoed. Maar toen ik afgelopen winter de jongens van Supergaande interviewde en even bleef plakken om de opnames van hun talkshow bij te wonen verdween dit. Mijn klomp brak toen hij, midden in de verkiezingsperiode, vertelde dat hij op Geert Wilders ging stemmen en de jonge doelgroep van Supergaande opriep om zijn voorbeeld te volgen.

Dat is een mening. Hij mag dat uitspreken, en het is aan jou om dat te respecteren of niet. Maar in deze aflevering van Grote Gezeik heeft hij het over de invloed van rappers op de jeugd, en over hoe gevaarlijk de inhoudsloze muziek is die ze maken. Het irriteert hem dat er geen boodschap is, en het alleen maar draait om geld. Op een gegeven moment zegt hij letterlijk:

“Het effect wat je op zulke kinderen hebt, is op lange termijn echt schadelijk. En we zien het elke dag. We zien toch wat er allemaal is gebeurd, met hè, al die dooien die zijn gevallen, al die jongens en meisjes die aan die gas, eh, patroontjes zitten.”

Dit is simpelweg onjuist. Ik belde kort met Floor van Bakkum, woordvoerder van de Jellinek, om dit te checken, en zij wist me te vertellen dat het gebruik van lachgas, in ieder geval in Nederland, niet tot sterfgevallen heeft geleid. In het buitenland zijn er een aantal sterfgevallen bekend, maar het is compleet gestoord om dat te linken aan de ”oppervlakkige” muziek van rappers.

Hij haalt dus een totaal idioot en verzonnen voorbeeld aan om duidelijk te maken dat de populaire artiesten van nu een goede boodschap moeten overbrengen. Hé Frenna, stop eens met het maken van die vrolijke muziek. Houd je videoclips simpel, en behoed de jeugd voor de verschrikkelijke dood die volgt na het nemen van een lachgasballonnetje.

Het is pijnlijk en tenenkrommend om te zien hoe deze rappers uit een totaal andere generatie zich in bochten blijven wringen om hun ongenoegen te uiten over het succes van anderen. We snappen het, oké? Jullie zijn ontevreden over het domme, schaapachtige en jeugdige Nederlandse publiek. Blijf dit vooral vinden, maar vertel geen schadelijke leugens om deze boodschap over te brengen alsjeblieft.