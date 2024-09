Bekijk de 360º-livestream van onze verkiezingsavond in De Balie

Op zaterdag 4 maart, vanaf 20.00 uur, kun je hierboven live meekijken naar de verkiezingsavond die we samen met De Balie organiseren. Onder de noemer Kiezen met VICE publiceren we al een tijdje vlammende verkiezingsverhalen en video’s, maar we gaan de politiek nu dus ook in de fysieke wereld te lijf, met een stevig potje duiding, debat en informatie voor de zwevende jonge kiezer.

We hebben vier jonge politici van de vier populairste partijen onder jongeren uitgenodigd, om samen met jonge stemmers te komen praten over onderwerpen die jullie belangrijk vinden.

Videos by VICE

Voor de VVD is dat Dennis Wiersma (30), voor GroenLinks Zihni Özdil (35), voor D66 Jan Paternotte (33), en Giselle Schellekens (27) schuift aan namens de PvdA. (Een jammer smetje: de PVV, ook populair onder jonge mensen, heeft helaas nooit gereageerd op ons verzoek om ook even langs te wippen.)

Verder zijn VICE-host Gwen Pol en VICE-schrijver Joris Tjaden er om het debat in goede banen te leiden, is Massih Hutak er namens !METS, en wordt er muziek gemaakt door Ome Omar en Carista. Pak de kaassoufflés er dus maar bij en volg ons democratische feestje gewoon hier, HUP, via je laptop.