We interviewen de lijsttrekkers en jij bepaalt waar we het over gaan hebben

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. We willen niet té dramatisch doen, maar de uitkomst van de verkiezingen heeft meer dan ooit directe invloed op jouw toekomst en die van de planeet.

Net als vier jaar geleden interviewt VICE de lijsttrekkers van de politieke partijen. We horen ze uit over waar het heen moet met Nederland, over hun tientallen pagina’s dikke partijprogramma’s en over wat er de afgelopen vier jaar allemaal is gebeurd in Den Haag. Wanneer gaan politici verantwoordelijkheid nemen voor hun fouten? Ga ik ooit nog een huis kunnen kopen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft?

Omdat wij een stel mooie vragen kunnen bedenken maar jij dat waarschijnlijk nog veel beter kan, willen we graag horen wat voor jou de belangrijkste thema’s zijn in het stemhokje. Help ons de lijsttrekkers vragen te stellen die voor jou belangrijk zijn. Laat ons weten welke onderwerpen jij wil dat we met de toekomstige bestuurders van dit land bespreken, zodat we ze er later ook aan kunnen houden.

Hoe? Via deze survey kun je aangeven waar we het over moeten hebben. Wil je zelf een vraag stellen aan de lijsttrekkers, dan kan dat ook.

Kiezen met VICE: wat moeten we vragen aan de lijsttrekkers?