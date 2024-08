Neem een kijk achter de schermen bij de opbouw van Horst Festival

Sinds 3 juli werken architecten, studenten, kunstenaars, schilders en beeldhouwers samen op de toekomstige Horst-site om een unieke ervaring voor het festival te creëren; een ruimte waar je zowel kan feesten als kunst kan bewonderen. Wij gingen erheen om je te laten proeven van wat je te wachten staat.

Een verlaten plek, stapels bouwmateriaal en kunstinstallaties in wording… Welkom op Horst, het Belgische festival voor kunst, architectuur en muziek. De vorige edities vonden plaats in het Kasteel van Horst, maar dit jaar vestigde het festival zich op een verlaten militaire site in Vilvoorde. Zes hectare aan urban space en natuur om het werk van beeldhouwers, scenografen, architecten en muzikanten te ontdekken.

Videos by VICE

Horst is dus meer dan een muziekfestival. Het is ook een tentoonstelling en een reeks artistieke, architecturale en muzikale workshops, of ‘Labs’, zoals Horst ze noemt. Voor die Labs kwamen zowel professionele als amateurkunstenaars en -architecten uit het binnen- en buitenland samen om te werken aan de festivalsite en de Horst Exhibition, die je de hele zomer kan bezoeken. Het festival mag je gerust beschouwen als een uit de hand gelopen en publiek toegankelijk wrap feestje.

Je zal nog even moeten wachten om te kunnen dansen op de muziek van onder andere AliA, DTM Funk, Hantrax, de Frans-Tunesische Deena Abdelwahed of de Berlijnse Objekt. Het eigenlijke festival vindt plaats van 13 tot 15 september. Maar om een kijkje te nemen op Horst Exhibition hoef je niet te wachten tot september, want die gaat op zondag 14 juli open met gegidste rondleidingen, lectures, optredens, dj sets en meer.

Meer info over de opening van de Horst Exhibition vind je hier en tickets voor Horst Festival koop je hier.

Schrijf je in voor onze newsletter, en krijg elke zaterdag onze beste verhalen, video’s en fotoreeksen. En volg VICE België razendsnel op Instagram.