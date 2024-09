Vorige week deelden we een liedje van Innershades, nu hebben we wederom een track van een producer uit Aalst: Robert D. Het liedje heet Dommel en we vermoeden dat het gaat over een vrolijke hond met overgewicht die naast lief en trouw ook weleens te lui is om zijn baasje te helpen. Je kunt de track hier exclusief en voor het eerst horen, dus doe dat vooral – al is het alleen maar om de introtune van de tekenfilm die je nu in je hoofd hebt kwijt te raken.



