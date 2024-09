​Kijk de legendarische Boiler Room-set van Antal op Dekmantel terug

Weet je nog hoe Antal de Boiler Room-stage in vuur en vlam zette op Dekmantel? Dat er (voor het eerst in de geschiedenis van het festival) absoluut geen mensen meer bij pasten? Die set is nu dus eindelijk terug te zien. En inderdaad, Antal is zo’n gast die je gemakkelijk een uur laat dansen op platen die je nog nooit hebt gehoord. Funk en boogie van zo’n beetje elk continent, die exotisch klinkt maar nergens obscuur of vergezocht voelt. Nu kun je nog eens de tijd nemen om uit te zoeken waar al die platen toch vandaan komen, en wat dat liedje was waar je een vage notitie van had gemaakt op je iPhone, omdat Shazam hem niet pakte. Kijk de hele set hieronder.

