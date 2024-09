Kijk de nieuwe clip voor het liedje ‘Gutter’ van NEED als je in de goot bent beland

​We hebben allemaal weleens van die dagen dat je een nieuw dieptepunt bereikt. Je vriend of vriendin gaat bij je weg, je grijpt naar de fles en je eindigt ’s avonds kotsend van ellende in de goot. Niet iets waar je trots op bent, maar volgens de band NEED​ zijn dat juist de momenten waarop je pas echt voelt dat je leeft. Dat is in elk geval de boodschap van Gutter, dat op hun nieuwe album NEED​ staat. De clip van Gutter kun je hieronder voor het eerst zien.

NEED presenteert hun nieuwe album op 7 oktober in Cinetol in Amsterdam.