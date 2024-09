Kijk de nieuwe videoclip van Canshaker Pi en koop er voor de lol gelijk een schilderij bij

​Wat is de laatste keer dat jij kunst hebt gekocht?

Dat je dacht: het wordt hoog tijd dat die poster van Pearl Jam plaatsmaakt voor iets vets?

Hoe vaak heb jij die museumjaarkaart die je in een waas van goede bedoelingen aanschafte ook daadwerkelijk gebruikt? En was dat dan op een avond dat een museum een “night” organiseerde met gratis drank, cutting edge artiesten en ongeveer al je vrienden op de gastenlijst?

Kunst, laten we eerlijk zijn, kan soms best ver afstaan van het jonge leven on the streets. En dat is zonde, want kunst is dus vet. Laatst was ik in het Van Gogh Museum op een night met gratis drank, een cutting edge artiest en ongeveer al mijn vrienden op de gastenlijst en daar zag ik een schilderij waar ik kippenvel van kreeg. Het was, uiteraard, een zelfportret van Vincent, dat hij had geschilderd na een wilde nacht vol absint, keta en zelfhaat. Zo leek het althans.

De nieuwe clip van Canshaker Pi is ook kunst. Uiteraard is Bonox, de eerste single van het album dat op 11 november verschijnt, vet. Canshaker Pi is immers de leukste band van Nederland. Maar we zien dus ook hoe kunst gemaakt wordt. In dit geval een speciaal op Bonox geïnspireerd schilderij van Camiel Muiser.

Het beste nieuws is eigenlijk dat je dat schilderij kan kopen. Rol die Pearl Jam-poster op, schenk hem aan de meest saaie gast op kantoor en mail dat je reikhalzend uitkijkt naar het album, en dat je dat schilderij graag koopt. Besef dat je vervolgens met een nonchalant uitgesproken ‘ik koop weleens kunst’ nog jaren indruk maakt op museumnights vol drank, keta en zelfhaat.





​Het liedje kun je overigens hier​ op Spotify beluisteren.​​