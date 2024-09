Kijk, een dode mol in een vissenbek

Niets op het internet shockeert me eigenlijk nog. Maar na het zien van een volledige mol in de bek van een vis dacht ik wel “Hmmm, ja. Dat is op zich best wel vies.”

De vis werd gevangen door de Amerikaanse visser Monroe Mackinney uit de staat Missouri, die de vis in de vijver van zijn ouders aan de haak zou hebben geslagen.

Knus in zijn bek genesteld zat een verdronken mol. Een macabere doodsscène die de visser dolenthousiast op Instagram knalde. Ligt het aan mij, of lijkt de mol met zijn laatste inspanningen uit de bek van de baars te kruipen?

“Ik haalde hem binnen om de haak te kunnen verwijderen en toen zag ik dat er iets in zijn mond zat,” zei Mackinney tegen The Sun. “Ik aarzelde een beetje om de haak te verwijderen, maar toen ik beter keek zag ik dat het een mol was in de mond van de vis.”

Maar vissen eten wel vaker rare shit. Een onderzoek, gepubliceerd in Ecology of Freshwater Fish, stelt dat sommige zoetwatersoorten vaker zoogdieren eten dan we denken. Het paper uit 2013 deed verslag van hoe de regenboogforel en Siberische vlagzalm gedurende een periode van 13 jaar aasden op vogels.

Het onderzoek observeerde hoe deze vissen op de vogels af kwamen als hun populatie het hoogst was. Tijdens deze periode werden in de magen van 25 procent van de vissen van langer dan 30 centimeter vogels gevonden. Het is alleen niet duidelijk of de vogels door overstroming in de rivier terecht waren gekomen, of dat de vissen echt op ze gejaagd hadden.

“Forelbaarzen [de soort vis die Mackinney ving] staan er in het bijzonder om bekend dat ze verschillende soorten kleine zoogdieren eten. Vissers weten dit al langer,” zei Daniel Schindler, een hoogleraar aan de University of Washington’s School of Aquatic en Fishery Sciences, per mail. Hij is ook een van de auteurs van het onderzoek.

Dit lijkt zeker het geval, afgaande op de uitgebreide lijn aan muisvormige baarsspinners [een soort plastic lokaas] van Bass Pro Shop. (“Als je eenmaal de kick hebt gevoeld van een forel die een lokker aanvalt die groot knaagdier lijkt, is het moeilijk om terug te gaan naar vissen met andere spinners,” overpeinsde visser Chad Shmukler voor Hatch.) Er zijn zelfs video’s van mensen die levende muizen aan baarzen voeren, maar als een voormalig eigenaar van muizen als huisdier vind ik het lastig om daarnaar te kijken.

“Dat is een geweldige foto. Ik heb nog nooit gehoord van mollen die door een baars of ander vis werden opgegeten, maar ik ben niet verrast,” zei Peter Lisi, postdoctoraal onderzoeker bij de Univerity of Wisconsin-Madison’s Center for Limnology per mail. Hij is de hoofdauteur van het paper uit 2013. Hij merkte op dat baarzen veel landdieren en semi-aquatische dieren eten.

“Ik zou denken dat een baars geen problemen zou hebben met het verteren van een mol als de baars groot genoeg is om de mol in een keer door te slikken. Ze hebben misschien wel wat moeite met het verwerken van de lange voorklauwen. Ai! Staarten van kraakbeen en wervelkolommen van zoogdieren zijn de laatste dingen die verteren in vissenmagen,” zei hij.

Lisi denkt dat een ander roofdier, zoals een vogel, de mol in het water heeft laten vallen, Het kan ook zijn dat de mol in de vijver terecht is gekomen door hoog water. “Er zijn voorbeelden van zwemmende mollen… De manier waarop hij lag, de mond van de baars uit kruipend, laat me geloven dat de mol levend geconsumeerd is. Ik denk dat de mol is verdronken voordat hij de baars schade toe kon brengen.”

Hier is een video van een zwemmende mol:

“Ze doen het prima op lekkere kleine harige wezentjes. Baarzen eten ook nietsvermoedende vogels,” voegde Schindler toe.

“Forelbaarzen eten alles, inclusief vissen, krabbetjes, reptielen, amfibieën, kleine zoogdieren en vogels. Als ze worden geïntroduceerd in gebieden waar ze van nature niet voorkomen, kunnen ze heel veel schade aanrichten aan de plaatselijke voedselketen,” zei Tierra Curry, wetenschapper van het Center for Biological Diversity, per mail.

Minder verrassend: haaien eten ook een heleboel rare zooi. Zoals Trevor Branch me vertelde, een docent aan de University of Washingtons School of Aquatic and Fishery Sciences, zijn er bijvoorbeeld molratten, een Zuid-Afrikaans stekelvarken, een blauwe duiker [een hertsoort], mensen en een heleboel afval in de magen van tijgerhaaien gevonden.

Wat de forelbaars met een voorkeur voor mollen betreft, die is waarschijnlijk weer vrijgelaten.

Hoewel de mol dood was op het moment van de vangst en er “best wel vers uitzag en van de afgelopen dagen of zo was,” zoals Mackinney op Instragram schreef, “zwom de baars zo weer weg!”