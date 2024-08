Bekijk hoe je een flashdrive van een oude iPhone maakt

Misschien ken je youtuber Scotty Allen wel; hij is de man achter het YouTube-kanaal Strange Parts. In 2017 bouwde een iPhone uit losse onderdelen die hij kocht op de bekende elektronicamartken in de wijk Huaqiangbei in het Chinese Shenzhen. Die video ging natuurlijk nogal viral. Voor zijn nieuwste cyberpunk-truc heeft Allen een oude kapotte iPhone omgetoverd in een flashdrive.

Toen Allen was op zoek naar onderdelen voor een andere knutselvideo, kwam hij een printplaatje tegen met daarop pinnen die op het flashgeheugen van een iPhone passen. Hij was nieuwsgierig en kocht dat ding samen met twee kapotte iPhone 6s, waarna hij begon te solderen, schroeven en fixen, vertelt hij in een YouTube-video

Het is leuk om te zien hoe oude iPhones een nieuw leven krijgen en ook om te bekijken wat voor gekkigheid er allemaal op de eindeloze elektronicamarkten van Shenzhen te koop is.

Als je een flashdrive van je oude iPhone wilt maken, dan staat er een link bij de video waar je zo’n printplaatje op Alibaba kun bestellen. De verzendkosten zijn nogal hoog, dus voor wat goedkope opslag kun je beter even bij de Lidl kijken, ofzo.

