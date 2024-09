Kijk hier hoe een anti-terreurbarrière een vrachtwagen decimeert

Terroristen gebruiken steeds vaker bussen en auto’s als wapen. In een jaar tijd zijn er aanslagen geweest in Nice, Berlijn, Londen en meest recent in Stockholm. Daarom is er nu steeds meer vraag naar anti-terreurbarrières. Want wat kan je anders doen tegen de willekeur van dit soort aanslagen, dan een muur neerzetten in drukke gebieden.

In Duitsland werd onlangs getest met een nieuw systeem. Het is daar al gebruikelijk om obstakels van beton op stoepen te verspreiden, zoals Motherboard Duitsland laatst beschreef, maar die zijn niet sterk genoeg om de impact van een groter voertuig te weerstaan. Een voertuig zoals de bus die vorig jaar op een kerstmarkt inreed in Berlijn. Daarom zijn innovatieve ondernemers druk bezig nieuwe muren te testen.

Een van die ondernemers plaatste laatst een video op YouTube. Daarop is te zien hoe een bus met een behoorlijk tonnage totaal gedecimeerd wordt door een nieuw soort barrière, die de prachtige naam ‘Anti-Terror-Sperre’ draagt (als de Duitse taal ergens in excelleert, dan is het wel in het benoemen van oorlogsmaterieel). De stunt is gefilmd in de Duitse provincie Saksen. Helaas konden we niet achterhalen wie de ondernemer is, maar hij of zij heeft goed werk afgeleverd. Beter dan hij zelf had durven hopen, zo blijkt.

Want de menselijke, 48-jarige stuntman die achter het stuur zat, moest met de helicopter afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Goed. Wat we dus mee kunnen nemen uit deze video is 1. Met snelheid tegen witte muren aanrijden is super dom, en 2. De muur werkt ronduit goed.