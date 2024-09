Kijk hier live naar de finales van het FIFA-toernooi van PSV

Vandaag blijven er nog drie kanshebbers voor het felbegeerde eSporters-contract bij PSV over. In het Phillips Stadion gaan maar liefst 384 deelnemers, verdeeld over 3 toernooien, de strijd met elkaar aan. Elk toernooi heeft een eigen finale, en die kan jij hier live volgen.

De drie winnaars zullen daarna in een sollicitatieprocedure gaan bij PSV. De club wil namelijk niet alleen iemand die goed is in FIFA spelen, maar die de club ook buiten de virtuele wereld goed kan vertegenwoordigen. “Zo is het belangrijk dat hij ook goed is in interviews,” zegt Guus Pennings, hoofd marketing van PSV.

De toernooien zijn over de hele dag verspreid, en de eerste finale vindt plaats rond 11:30. De tweede en derde finale zijn om 14:30 en 17:30. De livestream hieronder zal rond die tijden dan ook online gaan.