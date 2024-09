Kijk hier live naar de landing van ESA’s Rosetta op de komeet 67P

Na twaalf jaar is het eindelijk tijd voor het laatste kunstje van het ruimtevaartuig Rosetta. Na een lange reis door de ruimte, zal de ruimtesonde deze ochtend landen op komeet 67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko. Deze gecontroleerde landing, uitgevoerd door de ESA, zal live worden uitgezonden tussen 12:30 en 13:40. Maar laten we eerst nog even kort terugkijken op de verdiensten van Rosetta.

Nadat Rosetta in 2004 werd gelanceerd begon een ontzettend lange reis, waarbij de Aarde en Mars een paar keer werden gepasseerd. Het doel was toen al het bereiken van de komeet. Die werd 10 jaar later, in 2014, bereikt. Vervolgens werd onderzoek gedaan naar de komeet die onderweg is naar de zon. Na anderhalf jaar is er aan dit onderzoek een eind gekomen, en gaat Rosetta de laatste fase in.