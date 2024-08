Kijk hier naar de tweede aflevering van onze documentaire Noisey Brussel

In de tweede aflevering van onze documentaire Noisey Brussel duiken we dieper in het leven (en de piepkleine studioruimte) van de grootste ster van de stad. Met een artiest als Damso wordt over de hele wereld rekening gehouden. Hij trekt bizarre cijfers op Spotify en YouTube, en hij wordt net zo makkelijk herkend op de straten van Parijs als in zijn eigen buurtje in Brussel. Toch is hij zo verbonden aan zijn stad dat hij nooit zal verhuizen, en juist hierdoor is hij sinds 2016 – toen wij hem filmden – uitgegroeid tot een Brussels symbool.

Daarnaast spreken we Hamza, die ons uitlegt waarom het Franse publiek zo gek is op Belgische rappers. We gingen met hem naar een clipshoot, waarvoor hij samenwerkt met niemand minder dan internationale ster Ramriddlz. Ook spraken met af met Lefto, een van de vaandeldragers binnen de Belgische hiphop. Hij vertelt ons over de culturele verdeeldheid van de stad, waardoor Nederlandstalige rap niet zo snel groot zal worden in Wallonië, laat staan Frankrijk.



Bekijk de tweede aflevering van Noisey Brussel hieronder – de laatste aflevering wordt volgende week gepubliceerd, en de eerste kun je hier zien. Lees hier meer over de hiphopscene van de Belgische hoofdstad.