Kijk hoe Childish Gambino 113 pakjes koekjes koopt van een scoutingmeisje

In de Verenigde Staten is het een jaarlijkse traditie dat meisjes koekjes verkopen om geld in te zamelen voor de padvinderij. Dit jaar stond de zesjarige Charity Joy voor de zware taak om samen met haar vader Seymore Harrison Jr. de populaire baksels aan de man te brengen. Om klanten te binden maakten Joy en haar vader een video waarin ze het nummer ‘Redbone’ van rapper Childish Gambino zingen, maar dan met koekjes als onderwerp. Op 17 februari gooide haar vader de video op Facebook.



Laten we eerlijk zijn: “Girl Scout Cookies Charity Joy Ft. Daddy Mo” is duizend keer beter dan het origineel. Koekjes als Thin Mints, Trefoils, Tagalongs en Samoas? Joy heeft ze allemaal.

Serieus. De video is zo extreem schattig, ik kan het niet aan. En ik ben niet de enige, want sinds vorige week donderdag is de video bijna vijf miljoen keer bekeken via YouTube. De populaire video heeft ervoor gezorgd dat Joy inmiddels haar doel heeft bereikt: ze heeft vijfduizend koekjes verkocht. Al was dat met een klein beetje hulp van Childish Gambino zelf.

De rapper (zijn echte naam is Donald Glover) was woensdagavond te gast bij The Late Show. Presentator Stephen Colbert vroeg aan Glover of hij de geliefde remix van zijn nummer al had gehoord. Maar natuurlijk had hij dat.

“Ik had nooit gedacht dat een meisje van zes koekjes zou verkopen met behulp van mijn nummer,” lacht Glover voordat hij zegt wat koekjes te willen kopen. En het was zijn geluksdag, want het bleek dat Joy en haar vader in de studio waren. Glover kocht vervolgens ter plekke 113 pakken Thin Mints-koekjes. Zijn reden: je kunt ze heel lang bewaren in de koelkast.