Kijk hoe coffeeshop-medewerkers gekke edibles proeven en recenseren

Oké, ja, er is genoeg toeristenspacecake te vinden in Nederland, maar om meer geavanceerde edibles te vinden, moet je goed zoeken. Er zijn een keer per jaar wietpepernoten, in Amsterdam kan je cannabisbonbons kopen en als je goed je best doet kan je een pak stroopwafels met wiet in handen krijgen.

Overal ter wereld gaan mensen op steeds creatievere wijze met onze favoriete groene plant aan de slag. In Eat Your Greens laten we ‘budtenders’ – mensen die in coffeeshops werken en geweldig veel van cannabis afweten – vreemde edibles proeven, en filmen we hun reactie.

Onderstaande aflevering staat in het teken van Miss Mary Jane’s Churro Whoopie Pie, snoepgoed waarvan niemand die high is de naam nog vlot kan uitspreken. Zie budtender Jennifer Fortenberry spacen op deze kaneel overladen cakejes.

Elizamar Martinez maakt en test de wietversie van het Spaanse drankje horchata voor de camera, en beschrijft op bijzonder vredevolle manier wat voor effect dat heeft op haar lichaam en geest.