Kijk hoe crypto-miljardair Tim Draper een bizar liedje over bitcoin zingt op TNW

Er gebeuren veel vreemde dingen op cryptocurrency-conferenties, maar miljardair Tim Draper heeft tijdens The Next Web-conferentie in Amsterdam wel een van de meest bizarre dingen ooit gedaan.

De eerste aanwijzingen dat er iets vreemds was gebeurd tijden de keynote van Draper, kwamen van Bloomberg. Zij meldde dat de miljardair, die beroemd werd door duizenden bitcoins te kopen en een constante aanjager van de technologie is, “rapte” tijdens zijn optreden. In de omschrijving van de act vertelden ze dat er wat werd gezongen en dat Draper “wat rhymes dropte” over bitcoin. Het artikel bevatte geen audio of video van de uitvoering.

Na het bekijken van de video die op Twitter werd gedeeld, ben ik er echter van overtuigd dat dit geen rap is. Hij is ook echt nauwelijks aan het zingen. Het is gewoon totaal, volkomen vreemd.

Het ligt, naar mijn gehoor, ergens tussen een onderwijzer die een boek heel langzaam aan kinderen voorleest, en gewoon verschrikkelijk, wanstaltig gezang. Om te zien of mijn oordeel klopte, vroeg ik redacteur Jabbari Weeks van Noisey Canada of dit op wat voor manier dan ook als rap kon worden gekwalificeerd. “Ik zou zeggen dat we dit op z’n best slechte spoken word kunnen noemen, en vader-karaoke op z’n slechtst,” meent hij.

Ondanks dat het zo sullig is, heeft het ook een duister randje. Draper zingt (opnieuw, soort van) “We willen een Nieeeeeeeeeeuwe Weeeeereldordeeee,” terwijl sommige mensen in het publiek meedoen. Dit is ongelooflijk raar en eigenlijk gewoon een beetje eng – vooral als je je bedenkt dat deze man een miljardair is en veel van de cryptocurrency-industrie een digitaal casino is.

Hoe dan ook, wat de fuck is er aan de hand?

