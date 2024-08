Kijk hoe deze Toyota-bot professionele basketballers helemaal inmaakt

Een tijd geleden heb ik een robot persoonlijk uitgedaagd om een potje te basketballen en keihard verloren. Je kunt je dan ook voorstellen dat ik stond te bibberen toen ik vorige week een video van CUE te zien kreeg.



CUE is een mensachtige robot die door zeventien Toyota-werknemers gebouwd is in hun vrije tijd . De is er om maar één ding te doen: vrije worpen gooien alsof zijn leven ervan afhangt.

Volgens het Japanse persbureau Asahi Shimbun gebruikt CUE kunstmatige intelligentie om de bal in het netje te krijgen. Wat nogal frappant is, is dat de ontwikkelaars van de basketbot geen eerdere ervaring met AI of robotica hadden. “We zijn helemaal bij nul begonnen,” vertelt een van de van hen aan Asahi Shimbun. Het team vijzelde hun kennis over AI bij zoals iedereen dat tegenwoordig doet: op internet.

Met een lengte van 2 meter is de aluminium een flink stukkie kleiner dan de gemiddelde NBA-speler. Maar lengte zegt niks over prestaties: hij scoorde meer tweepunters dan alle professionele Japanse basketbalspelers die ‘m vorige maand uitdaagden. Na ongeveer 200.000 AI-trainingssessies zijn zijn vrije worpen bijna perfect, vertellen de wetenschappers.

Asahi Shimbun meldt ook dat de bot gebaseerd is op Sakuragi Hanamich, de hoofdpersoon van de razend populaire basketbalanime en -manga Slam Dunk.

Het is nog niet bekend of CUE al een profcontract aangeboden heeft gekregen of wanneer hij de hoofdrol in zijn eigen anime krijgt.