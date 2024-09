Kijk hoe hard je huilt als je wordt gestoken door het pijnlijkste insect ooit

Op een dag kwam entomoloog Justin Schmidt op het goede idee om een schaal te maken waarop we kunnen aangeven hoe pijnlijk insectenbeten zijn. Op die manier kon hij eindelijk aan mensen duidelijk maken wat voor pijn hij voelde toen hij werd gestoken door allerlei insecten – en dat waren er veel. De schaal heeft vier niveaus. Deze begint bij het vierde niveau met de beet van een rode mier; zeer ongemakkelijk, maar wel goed te doen. Er zijn helaas ook veel minder lieve wezens waarvan de beet een ondraaglijke pijn veroorzaakt. Zelfs zo erg dat je uren huilend op de grond ligt terwijl je wenst dat je nooit was geboren.



Hiertoe behoren insecten als de verschrikkelijke Paraponera clavata (beter bekend als de Kogelmier), maar ook spinnendoders, zoals de Pepsis formosa. Het laatste beest laat een enorme wespensteek bij je achter en heeft, zoals de naam al doet vermoeden, een voorkeur voor het doden van vogelspinnen. Nou, niet alleen doden: ze verlammen de beesten met gif en leggen er vervolgens eieren in, zodat de larven het beest rustig van binnenuit kunnen verslinden. De natuur is prachtig!

Videos by VICE

Het is een eenzame wesp, en de pijn die de beet veroorzaakt duurt nooit langer dan drie minuten. Maar het is zo intens dat het door slachtoffers unaniem wordt beschreven als ondraaglijk. Zo stelt WIRED terecht dat je maar het beste kan gaan “liggen en schreeuwen om je moeder.” Het is in ieder geval een hel dat moge duidelijk zijn. Lachen toch?

Best wel. Maar oké, er is dus iemand die besloot om dit proces te filmen en op internet te zetten. De man in kwestie heet Coyote Peterson en hij deed het voor het YouTubekanaal Brave Wilderness. In het filmpje zie je het slachtoffer schreeuwen en dat zijn arm rood wordt. Maar hij houdt zich sterk. Heel sterk. Je leert in het filmpje ook nog allerlei dingen over dit demonische beestje, maar als je meteen naar de actie wilt: skip dan door naar 10:45.