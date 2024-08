Kijk hoe een man een fles van 35.000 euro op de grond laat kletteren

Wat kun je met 35.000 euro doen? Je kunt er een jaartje een grachtenpandje mee huren. Het is een droomsalaris voor heel veel jonge mensen en je kunt er superveel Happy Meals voor kopen.

Of je moet een stoere gozer zijn die zijn mannelijkheid wilt bewijzen door voor dat bedrag een fles champagne te ejaculeren over een dansende menigte. Ja, we hebben het hier over een fles van 35.000 euro. Wie heeft er nou in godsnaam de behoefte om zoveel geld uit te geven aan een fles drank? Hecht je zo weinig waarde aan geld dat je een fles koopt die meer kost dan mijn hele jaarsalaris?

Deze Spaanse clubganger had dus die behoefte en liet de peperdure fles, die naar schatting dus 35.000 euro kostte, op de grond donderen. Gelukkig is het allemaal vastgelegd op video. Je ziet de man de enorme fles ontkurken, met het gevaarte worstelen waarna hij uit z’n handen glipt en op de grond valt.

https://youtube.com/watch?v=m0AZ5LKlGyk

Het is lastig te zien om welk merk champie het gaat, maar er wordt gemeld dat de fles voor tienduizenden euro’s werd verkocht bij de bar.

Dit klinkt misschien vreemd, maar dit is echt niet de duurste rekening die iemand ooit in een bard had. Die eer gaat naar een 23-jarige gast in Liverpool, die in een club in z’n stad meer dan 230.000 euro uitgaf. Natuurlijk was dat wel inclusief de aankoop van een fles van 30 liter Armand de Brignac Champagne, voor meer dan 142.000 euro.

Ah, die onnozele mannen.