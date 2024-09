Kijk hoe een supercomputer psychedelische kunst van een ontploffende asteroïde maakt

In 2013 ontplofte een 20 meter brede asteroïde op spectaculaire wijze in de lucht boven de Russische stad Chelyabinsk . De enorme schokgolf was te zien op video’s van talloze dashcams, beveiligingscamera’s en smartphones. Het object kwam de atmosfeer binnen met een snelheid van ongeveer 20 kilometer per seconde (72.000 km/u), woog ongeveer 10 ton en ontplofte met een kracht van 30 atoombommen. De ontploffing zorgde voor verwondingen en structurele schade in een straal van 100 kilometer.

Afgelopen donderdag gaf NASA een van de meest gedetailleerde simulaties van de laatste momenten van de asteroïde vrij (zie de video bovenaan), gemaakt door de Pleiades-supercomputer. De korte simulatie gebruikte de aerodynamicasoftware Cart3D om in prachtige psychedelische kleuren te laten zien hoe de komeet de atmosfeer binnenkomt en hoe hij uit elkaar valt. Aanschouw de laatste daad van een verdwaalde ruimterots.

Terwijl de asteroïde (in het grijs afgebeeld) door de lucht raast, wordt hij omhuld door oranje, gele en rode vlammen die de opbouwende schokgolf afbeelden. Stukjes zwart materiaal breken af onder druk van de atmosfeer, totdat hij uiteindelijk aan vurige gruzelementen wordt geslagen.

De simulatie is gemaakt als onderdeel van de Asteroid Threat Assessment Project (ATAP), een groep van NASA die zich bezighoudt met het monitoren van inslagrisico’s en ontwikkelen van noodplannen voor toekomstige ontmoetingen met niet zo vriendelijke asteroïden.

Het was de grootste ontploffing in de lucht sinds Tunguska in 1908. De meteoor van Chelyabinsk is een wake-up call over de noodzaak van planetaire beschermingsplannen zoals ATAP, om te voorkomen dat we als de dinosauriërs eindigen.