Kijk hoe een roedel robothonden van Boston Dynamics de wereld overneemt

We hebben het er al eerder over gehad dat ik best bereid ben om op de klauw te gaan met één SpotMini van Boston Dynamics, maar dat honderd van die robothonden misschien wat veel zou zijn. En natuurlijk is er iemand die deze nachtmerrie tot leven heeft gewekt.

3D-kunstenaar Nicholas King (bekend als NIXOLAS op YouTube) maakte samen met Vojislav Milanovic, Ramtin Ahmadi en Nawaz Ahmed een Planet Earth-achtige documentaire waarin een migrerende roedel SpotMini’s die strijd aangaat met elementen. En hoe King dat allemaal voor elkaar kreeg, deelde hij ook op Instagram:

Videos by VICE

https://www.instagram.com/p/Bfs958XHhXi/?utm_source=ig_embed

De roedel robots beweegt zich stampend en struikelend door een kaal, post-apocalyptisch landschap, maar dan doemt er een gigantische stofwolk op aan de horizon. Langzaamaan worden steeds meer honden opgeslokt door de wervelwinden die ontstaan. “De enige natuurlijke vijand van dit toproofdier,” zegt de voice-over.

Er gebeurt veel in de 38 seconden lange video. Volgens de verteller is deze “onbewoonbare woestenij” de schuld van de robots. Dus eigenlijk is het een soort Horizon Zero Dawn, maar dan met bots van Boston Dynamics die over de post-apocalyptische aarde krioelen. Als je nog niet bang genoeg geworden was door die aflevering van Black Mirror, doet deze video het misschien wel.