Kijk hoe een van de langste slangen ter wereld een heel hert verslindt

Na een jaar vasten gaat een slang op zoek naar een feestmaal – en wij mogen meegenieten.

De netpython is, met z’n maximale lengte van meer dan zeven meter, een van de grootste slangen ter wereld. Dat hele beest moet natuurlijk gevoed worden. En gelukkig hebben onze vrienden van Discovery vast weten te leggen hoe hij zich te goed doet aan z’n nachtelijke snack. Bedankt voor deze verschrikkelijke vertoning, Moeder Natuur.

Videos by VICE

In de video die pas echt spannend wordt rond 4 minuut 20 (insert wietgrapje) vinden we onze lange vriend op een afgelegen Indonesisch eiland. Het is nogal moeilijk om te zien wat er allemaal gebeurt, omdat het ‘s nachts is gefilmd – er flitsen wat schubben langs en daarna een hert dat nietsvermoedend aan het grazen is. Hierdoor bouwt de spanning alleen maar op, maar natuurlijk weet je wat er gaat gebeuren.

De enorme slang grijpt een hert van 30 kilo en brengt de komende uur door met het langzaam verzwelgen van dat beest. Maar de moordpartij is niet het gruwelijkste stuk van de video. Om z’n maaltje weg te werken zonder te stikken schuift de python z’n hele luchtpijp uit z’n mond. Het ziet eruit als een hele gore smikkelsnorkel. Ook groeien zijn hart en levert wel 40 procent om het hert binnen een week te verteren.

Om er zeker van te zijn dat ik vannacht nachtmerries krijg, komt de verteller met een paar leuke feitje: pythons kunnen heel goed zwemmen en ze leggen hele grote afstanden af op zoek naar hun volgende slachtoffer. Pffft, wat ben ik blij dat die dingen al 100 miljoen jaar geen poten meer hebben.