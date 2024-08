Kijk hoe een wereldkampioen FIFA een moeder traint om haar zoons te verslaan

Veel moeders zijn niet zo goed – om niet te zeggen heel erg slecht – in gamen.

“Doe dat spel uit en kom aan tafel,” is zo ongeveer de enige communicatie tussen de gemiddelde moeder en een spelcomputer. Die gaat via het kind, door de deur van een kinderkamer en in gebiedende wijs.

Lang heb ik me bijvoorbeeld afgevraagd of mijn eigen moeder het verschil kon zien tussen een spelcomputer die uit staat, en een spelcomputer die aanstaat. Op een conflictueuze dag kwam ik erachter dat ze dat inderdaad kon. Maar genoeg daarover!

Er is namelijk nog meer aan de hand: de kerstgedachte komt in het gedrang! Terwijl moeder eenzaam onder de boom zit met vader (die mannenfilms kijkt op een mannenkanaal), speel jij FIFA 18 op kampioensniveau in je kamer. Gelukkig is er iets gaande bij Bol.com. Koen Weijland, viervoudig wereldkampioen FIFA, heeft een moeder “helemaal gek” getraind.

“Als jullie winnen van je moeder, dan mogen jullie de hele avond gamen met kerst. Als jullie moeder wint van jullie, dan zitten jullie de hele avond bij haar aan tafel,” zegt hij, voordat hij aan de Mr. Miyagi-achtige uitdaging begint van moeder Christine een FIFA-kampioen te maken. Gaat het hem lukken en gaat dit dan toch een gezellige, gezamenlijke kerst worden? Hmmmm, kijk maar:

Als jij deze kerst niet wil dat jouw moeder alleen onder de boom zit, nodig haar dan uit voor een potje FIFA 18. O ja, en stuur haar eerst deze tips door, zodat ze kan leren hoe ze jou kan verslaan.