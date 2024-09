Kijk hoe Leonardo DiCaprio steenhard valt voor de charmes van Salt Bae

Wat je krijgt als je ’s werelds favoriete instagramsensatie en een van ’s werelds favoriete acteurs aan één tafel zet? Dit epische kiekje.

Donderdag verscheen een foto van een wijnglas, een steak en Leonardo DiCaprio’s smachtende hoofd, onder een stortvloed van zout die door internetsensatie Nusret Gökçe, beter bekend als ‘Salt Bae’, gracieus in het rond werd gegooid.

2017 Oscar adayi sensin dedi#saltbae #saltlife #salt @leonardodicaprio A photo posted by nusr_et (@nusr_et) on Feb 2, 2017 at 5:27am PST

De foto werd gepost op het Instagram-account van Gökçe, die een tijdje geleden in een mum van tijd een achterban van drie miljoen volgers verzamelde nadat een filmpje waarop hij op bijna pornografische wijze zijn “Ottomaanse Steak” bereidt, viral ging. Het internet was tot tranen toe geroerd door de finesse waarmee hij het stuk vlees behandelde, en het fragment werd binnen een maand tijd bijna tien miljoen keer bekeken.

Op de foto zien we hoe Leo opgewonden toekijkt, met een tandenstoker nonchalant in zijn mondhoek bungelend, terwijl de Loch Ness monsterarm waar Gökçe zo bekend om staat het zout laat regenen over zijn stuk vlees.

En hoewel er geen foto’s zijn van de schranzende Oscarwinnaar die zijn tanden in een stukje vlees zet, zijn er een heleboel zure zielen die zich afvragen of dit alles niet een tikkie hypocriet is. Leo was namelijk de drijvende kracht achter Cowspiracy, een film die de vleesindustrie bestempelde als één van de grootste gevaren voor het voortbestaan van onze aardbol.

Zoals met wel meer aspecten van zijn persoonlijke leven het geval is, is Leo altijd een beetje vaag gebleven over zijn eetgewoonten. Collega-actrice Gwyneth Paltrow noemt hem echter degene die er eigenhandig voor gezorgd heeft dat ze geen rood vlees meer eet. “Hij vertelde mij hoe vervuild ons vlees is en hoe funest de veeteelt voor onze aarde is,” vertelde ze in 2013 in een interview voor The Guardian. “Ik heb al twintig jaar geen rood vlees meer gehad. Niet alleen door wat Leo zei, maar hij zette me wel aan het denken.”

Toch kunnen we het Leo nauwelijks kwalijk nemen. Weinig mensen zouden nee kunnen zeggen tegen een steak bereid door de zoutsultan zelf?

Los van al dat mierenneuken kunnen we wel stellen dat Salt Bae hard aan de weg aan het timmeren is. Zijn plannen om restaurants te openen in Londen en New York zijn slechts de eerste tekenen van het wereldwijde imperium dat hij aan het opzetten is.

Hij breekt los van het internet, waar hij al zoveel faam vergaarde, en is nu helemaal klaar voor de echte wereld. En met de steun van sterren zoals Leo en Riri, kan dat amper nog mislukken.

Rihanna da bizden giyiniyo #salt #saltbae A photo posted by nusr_et (@nusr_et) on Jan 22, 2017 at 11:03pm PST

Op zijn Instagramaccount spreekt Salt Bae klare taal over zijn doel. Hij soms in de caption onder de foto de toekomstige locaties van zijn restaurants op: Turkije, Dubai, Abu Dhabi en “heel snel de rest van de wereld.” Nou, kom maar op Salt Bae, Nederland is er klaar voor.