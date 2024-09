Kijk hoe Martin Garrix extreem hete saus eet en eruit gaat zien als een junk

Martijn begint rustig met een kippetje Sriracha. Alle screenshots via First We Feast.

Martin Garrix was deze week te zien in een aflevering van ‘Hot Ones’ van de Amerikaanse website First We Feast. Het is een interviewprogramma waarin Sean Evans bekende mensen interviewt tijdens het eten van kip met steeds hetere saus. De twintigjarige Garrix, die eergisteren werd uitgeroepen tot nummer één dj van de wereld, begint met kippenvleugeltjes met sriracha. Een makkie, en de heetheid van de sauzen wordt dan ook al gauw opgevoerd. Hoe heet de sauzen ook worden, Garrix blijft koel en nuchter. Als Evans vraagt of hij het liefst met een helikopter of een jacht reist, antwoordt Garrix: “I love bikes.”

Daarna moet Garrix raden in welke stad zijn Instagram-foto’s zijn genomen. Schuldbewust geeft hij toe dat hij geen idee heeft.

Na een kleine achttien minuten ziet Martin Garrix er redelijk fucked up uit

Garrix maakt rare hoofdbewegingen om met de hitte om te gaan

Als ze bij 34.000 Scoville zijn beland, kun je goed zien hoe Garrix er zelf uitziet als feestganger in plaats van dj, en bij 40.600 Scoville begint hij rondjes te lopen. Evans probeert nog te vragen naar artiesten van wie hij niet verwacht had dat ze hem zouden herkennen, maar Garrix is volledig gefixeerd op het stelen van Evans’ melk. Deze hete sauzen maken blijkbaar meer kapot dan je lief is.

Als Garrix is aangekomen bij 357.000 Scoville, ziet hij eruit als een junk met ingevallen ogen. Zijn haar zit voor geen meter meer en hij praat met dubbele tong.

Before & after

Garrix overleeft het hele interview, wat best een goede prestatie is. DJ Khaled haakte bijvoorbeeld al af bij de tweede saus. Garrix ziet er misschien uit alsof hij vijf afters heeft gepakt, maar hij blijft lachen. Ik ga voortaan ook hete saus meenemen naar feestjes.