Kijk hoe Patty haar angst overwint en in haar vliegtuig naar de zon stapt

Het party-uur van Patty is bijna aangebroken, maar ze heeft nog geen kilometer verzet want eerst krijgt ze nog een laatste VR-behandeling voor haar vliegangst. In vlog 4 zie je dat ze al goed op weg is. En dat ze hopelijk weer snel met haar vriendinnen een weekendje ver weg kan, en weer #deleven heeft. Goedgeluimd en enthousiast als altijd probeert Patty haar vliegangst te overschreeuwen, maar Gunter brengt haar al gauw tot rust in een rondetafelgesprek.

Als een VR-steward van het allerhoogste allooi blikt hij terug op haar prestaties: “Ik vind dat je het hartstikke goed gedaan heb, Pats.” Zodat hij haar daadwerkelijk een “Ik heb er zin in” ontlokt voor deze laatste keer oefenen.

De laatste keer dat Patty met een VR-bril in een nepvliegtuig moet veinzen dat ze naar Ibiza gaat met al haar vriendinnen. Ze kan niet meer wachten. Ze kijkt over de vleugel naar het gepixelde Nederlandse landschap, dat nog meer dan anders lijkt te bestaan uit netjes aangeharkte blokjes groen filterfoam.

De angst om dit VR-Nederland te verlaten blijkt ondertussen minimaal. Zo minimaal dat ze “zin” heeft om te vliegen. Gunters behandeling is een succes, en wederom is bewezen dat de beste manier om van je angst af te komen is door het gewoon te doen. Ok, eerst in VR dus, en dan voor het eggie.

Maar in haar laatste vlog moet onze Pat dus toch echt haar training in de praktijk gaan brengen. Ze is de laatste weken echt hard vooruit gegaan: ze begon als een trillend rietje, maar toen Gunther in haar laatste vlog zei dat ze in een vliegtuig wilde stappen, ze zei na even aarzelen toch ja.

Ze moet het echt voor het eggie doen. Inchecken gaat nog wel, maar instappen is toch wel heel erg spannend. Gaat het Pats lukken om veilig in Malaga te landen zonder het hele vliegtuig bij elkaar te schreeuwen en gaat ze klappen als het vliegtuig geland is?

