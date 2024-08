Kijk hoe Patty nu toch echt naar het vliegveld moet voor haar training

Patty’s grote doel: ze moet en zal volgend jaar een weekendje met haar vriendinnen een weekendje gaan feesten op Ibiza. Alleen zit Patty’s vliegangst haar in de weg. In haar voorgaande vlogs vertelde ze er al over en probeerde ze er zelfs overheen te komen met VR-therapie. Dat ging helemaal niet verkeerd, en ook al kun je op virtualreality-vakantie, Ibiza moet je toch echt beleven. VR-cocktails smaken nooit zo zoet als op een eiland.

Dus zit er voor onze arme Pat niks anders op dan om naar een echt vliegveld te gaan. Wreed maar waar, maar je angsten ondergaan is toch echt de beste manier om er overheen te komen. En gelukkig is Ghunter er weer om haar bij te staan. Wist je dat 91 procent van de mensen die deze vliegangsttraining doet, slaagt (die andere 9 procent blijft voor altijd thuis op de bank zitten zonder cocktails)? En nu we het toch over cijfers hebben. Dat vliegen de veiligste manier van reizen is, is echt niet alleen iets dat het cabinepersoneel voor de lol vertelt. De kans dat een vliegtuig neerstort is echt maar 1 op 33 miljoen.

Videos by VICE

Een vliegtuig dat opstijgt klinkt soms als een moeilijke experimentele technoset. Als je een beetje angstig bent, kan het allemaal vrij heftig over komen. Maar net als met veel te experimentele muziek moet je gewoon leren luisteren. Daarom leert Patty hoe elk instrument in het vliegtuigorkest klinkt zodat ze straks met een gerust hart kan genieten van haar vliegtuigmaaltijd. Fijn, zo’n Ghunter om je bij te staan.

En we zeiden het al: Pats moet deze week in een echt vliegtuigje stappen. Minder fijn van onze lieve Ghunter. Vooral als hij ook nog een gemene grap met haar uithaalt.

Meer weten over vliegangst? Kijk op anderzorg.nl/vliegangst