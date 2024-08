Kijk hoe Patty over haar vliegangst heen probeert te komen met VR-therapie

Patty moet en zal volgend jaar een weekendje met haar vriendinnen een weekendje gaan feesten op Ibiza. Tot nu toe klinkt dat helemaal prima, alleen is er dat ene kleine probleem. Patty heeft vliegangst. In haar eerste Vliegangstvlog vertelde ze al dat ze al 15 jaar niet meer heeft gevlogen. En ze is heus niet de enige Nederlander die hier last van heeft. Maar natuurlijk gaat het niet alleen over haar angst, maar ook over wat zij er aan gaat doen.

En wat is nou een modernere oplossing dan virtual reality? Met VR kun je al op vakantie zonder je huis te verlaten of in hogere sferen raken zonder dat je je volgende dag belabberd voelt. En deze keer gaat Patty ook de hoogte in met VR. VR-therapie wordt al toegepast voor vanalles; van verslaving tot posttraumatische stressstoornissen. En ook is er veel wetenschappelijk bewijs dat het heel effectief is om vliegangst te behandelen.

In haar eerst VR-sessie doet Patty braaf mee met de ontspanningsoefeningen van haar therapeut. En krijgt ze de tip dat ze dat weekend niet uit moet gaan. Helaas gaat dat wat minder goed.

Hoe het verder gaat gaat zie je de komende weken in Patty’s Vliegangstvlog. Bekijk de tweede video hieronder, en volg Patty de komende weken terwijl ze probeert om van haar vliegangst af te komen, en Groesbeek uit te komen.

Meer weten over vliegangst? Kijk op anderzorg.nl/vliegangst