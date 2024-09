Kijk hoe Ziggy Stardust op de bodem van een zwembad wordt gezet

Kunstenaar Peter Robinson, beter bekend als Ten Hundred, heeft een zwembadvloer gebruikt als canvas voor zijn enorme portret van Ziggy Stardust. Onlangs plaatste de kunstenaar een video online waarin hij stap voor stap laat zien hoe hij te werk is gegaan. Eerst legde hij een enorm schetspapier neer, zodat hij de grove lijnen kon maken. Vervolgens schilderde hij de basiskleur. Natuurlijk nam hij ook een kleine pauze, zodat hij achter een flipperkast even rechtop kon staan. Uiteindelijk zien we in drie minuten een kleurrijke en gedetailleerde zwembaddecoratie van Ziggy Stardust verschijnen.

In het echt duurde het project natuurlijk veel langer. Ten Hundred bracht vijf dagen door op de bodem van het zwembad op Vashon Island in Seattle. Hij laat zich inspireren door alles van straatkunst en graffiti tot anime en kinderlijke verbeelding. Klinkt als de perfecte ingrediënten voor elke Bowie-fan.

Videos by VICE

Bekijk de video hieronder:

Bekijk meerdere van zijn muurschilderingen op zijn YouTube-kanaal en op zijn website.