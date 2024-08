Kijk in onze glazen bol en zie wat er dit jaar in de muziekwereld gebeurt

Je vraagt je vast af wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren. Dat is niet gek, 2017 was immers al een jaar waarin je af en toe dacht in een wappie computersimulatie te zitten. De kans bestaat dat het in 2018 alleen maar gekker en erger wordt. Of misschien zijn we het dieptepunt wel net gepasseerd en wordt het dit jaar allemaal beter. Je weet het niet. Maar je treft het: wij vonden vorige week een glazen bol! Hij lag gewoon op straat! En hij werkt echt! Wow. Wij weten dus precies wat er het komende jaar allemaal gaat gebeuren. Omdat we weten hoe boos mensen worden van spoilers, zullen we niet alles onthullen, maar deze muziekgerelateerde gebeurtenissen wilden we je niet onthouden.

Youtube-muzikanten pakken door

In de enorme stapel nog te schrijven geschiedenisboeken zal blijken dat 2018 het jaar was waarin ongeschreven muziekregels veranderden in geschreven muziekregels. In 2017 was het nog aandoenlijk en vernieuwend als je als Youtuber een muziekcarrière van de grond probeerde te krijgen, maar in 2018 wordt dat pure noodzaak. Sterker nog: als je niet minimaal vijf albums hebt klaarliggen op een door Google gereguleerde harde schijf mag je helemaal niets meer uploaden op het platform. Enzo Knol en zijn vriendin Dee ontpoppen zich verrassend tot een zeer dynamisch EDM-duo met een ongezonde voorliefde voor 4-FMP, komen hoog binnen in de DJ Mag Top 100 en verschijnen enkel nog dronken of doorgesnoven in hun vlogs.



Ook fitnessmaatjes Joel Beukers en Ome Wutru beginnen een muzikaal project. Sinds Joel vader is geworden, blijkt dat er onder de spiermassa ook een gevoelig mens zit. Samen met Wutru begint hij singer-songwriterscollectief Mumford and Guns, waarin zij nakend en betraand hun ziel blootleggen onder begeleiding van prachtige banjomuziek.

Lange Frans sluit zich aan bij FvD, maar wordt al snel geroyeerd

Het kerstfeest van Forum voor Democratie werd dankzij de aanwezigheid van Lange Frans een overweldigend succes. De geur van Axe-deodorant gemengd met testosteron gierde door de conferentiezaal, en Frans vond dat zo’n inspirerend ecosysteem dat hij zichzelf meteen aanmeldde als aspirant-Kamerlid voor de partij.

Thierry en co. voelen zich de koning te rijk door deze aanmelding, en als de lente aanbreekt verslaan zij in de peilingen met gemak de PVV. Om dat te vieren brengt Lange Frans een remix uit van zijn hit Het Land Van, waarin hij in twee keer 48 bars betoogt dat Nederland wel het land is waar passieve, ambitieloze vrouwen wonen, maar niet het land waarin homeopatische verdunning van de samenleving moet kunnen plaatsvinden. Thierry Baudet is het eens met de tekst, maar vindt rapmuziek iets voor onderontwikkelde barbaren. Frans wordt op staande voet geroyeerd.

Pierre Kartner overlijdt, blijkt nooit te hebben bestaan

Dinsdag 3 april is een zwarte dag in de muziekgeschiedenis: Pierre Kartner komt op 82-jarige leeftijd te overlijden. Vlak voor hij sterft ontvangt hij nog de oeuvreprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor zijn bijzondere bijdrage aan de vaderlandse popmuziek, maar die wordt weer ingenomen als na zijn dood blijkt dat Kartner al die tijd gewoon de Smurfen in driedelig pak en een nepbaard was. Eat that, Wendy van Dijk.

Waylon wint Eurovisiesongfestival, breekt bokaal in tweeën

Zoals experts in 2017 al voorspelden, wint Waylon met gemak het songfestival. Zijn optreden in de halve finale is zo ontzettend indrukwekkend dat een handvol andere kanshebbende landen zich terugtrekken uit de competitie. De finale is slechts een formaliteit: met een nog nooit vertoond puntenaantal sleept Waylon onder toeziend oog van de hele wereld de prestigieuze prijs binnen. Als hij eenmaal gehuldigd wordt op het podium in Lissabon breekt hij door alle adrenaline de bokaal doormidden, net als zijn grote held Adele ooit deed. Maar waar Adele de andere helft aan Beyoncé wilde geven, houdt Waylon allebei de helften zelf. Naar eigen zeggen omdat hij in 2014 ook had moeten winnen. Uit het huis van Ilse DeLange klinkt gehuil.

Er wordt een biopic gemaakt over het leven van Famke Louise met in de hoofdrol een Honda Civic

Ook in 2018 is Famke Louise niet te stuiten. Ze domineert genadeloos de hitlijsten, en ook in het buitenland blijft haar succes niet onopgemerkt. Wat begint met shows in België en Duitsland groeit uit tot een wereldwijd succes. Zweedse collega-Youtuber PewDiePie benadert haar om samen met een Honda Civic een biopic te maken waarin ze, hand in hand met haar vriendje Snapking, een recordaantal culturen beledigt. Na het uitkomen van de trailer wordt ze uitgeroepen tot persona non grata, en zelfs RTL-baas Erland Galjaard wil de film niet uitzenden.

Jazz

Het zal geen verrassing zijn: in 2018 komt jazz weer helemaal terug. Hippe cats grooven op de beat van de boogiewoogie en dansen de Charleston op ritmes die alleen het getrainde oor kan ontwaren. Niet alleen qua muziek, maar ook in de mode is het jazz wat de klok slaat. Wijde pijpen, lang haar, casual heroïne gebruiken op dinsdagen: wij zijn er alvast helemaal klaar voor. Hoogtepunt van de jazz-revival is het optreden van het hologram van Miles Davis op het Museumplein in Amsterdam. Daarna is het gelukkig weer snel klaar met de jazz en in de herfst van 2018 draait alles weer gewoon om Belgische rock.

Gordon

Gordon besluit het nog een laatste keer te proberen in de muziek. Aanvankelijk loopt het nogal stroef, wegens een gebrek aan interesse, maar nadat hij een duet opneemt met zijn Britse collega en geestverwant Dani Filth (van de gothicband Cradle of Filth) en zes keer de Royal Albert Hall uitverkoopt, wordt hij ineens op een voetstuk geplaatst door de internationale muziekpers. Daarna verrast hij vriend en vijand door alsnog met de gladde Italiaan Manuel te trouwen.

Apple haalt weer stunt uit met U2

De hele wereld was blij verrast toen er ineens een album van de Ierse rockband U2 permanent in iTunes stond. Om het unanieme succes van deze actie door te zetten, komt de nieuwe iPhone X met een wel hele speciale functie: met de telefoon is het enkel mogelijk om Bono te bellen. Hij staat alvast in je adresboek. Zin om met andere mensen te telefoneren? Dan heb je pech. Als je bijvoorbeeld Simon probeert te bellen, krijg je toch Bono aan de lijn.