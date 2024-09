Kijk lekker naar trekkers op het youtubekanaal van Trekkerweb

Je beseft het niet altijd, maar YouTube is misschien wel het allersickste antropologische project dat ooit heeft bestaan. Als je nagaat dat archeologen een volledige prehistorische dorpsstam kunnen reconstrueren aan de hand van één opgegraven vuistbijl, kun je je wel voorstellen hoe de tepels van de archeologen van over vijfduizend jaar zullen steigeren, als ze op een dag stuiten op alle miljarden uren aan youtubevideo’s uit de eenentwintigste eeuw.

In deze rubriek selecteren we met wisselende frequentie een kanaal en bespreken we wat er zo fantastisch aan is. Dit is de tiende editie van Het youtubekanaal van de week.

Youtubekanaal: Trekkerweb.nl.

Wat is het: Een heerlijk youtubekanaal vol video’s van trekkers. John Deere, Fendt, zaaimachines, bietenrooiers en trekkersleps – trekkerliefhebbers komen hier gegarandeerd aan hun trekken.

Hoeveel subscribers op het moment van schrijven: 60.684.

Waarom dit fantastisch is: De lente is aangebroken. Dat betekent dat er in de dierentuinen allemaal dieren worden geboren die zo lief zijn dat je de rest van de puinhoop die de wereld is even vergeet, dat de koeien weer dansend de wei in mogen, en vooral dat de trekkers weer van stal gehaald kunnen worden om eindeloos te ploegen, te zaaien en te maaien. Trekkerweb.nl verzamelt video’s van trekkers in alle soorten en maten. Soms trakteren de dames en heren achter het youtube-account van Trekkerweb de kijker zelfs op een buitenissig uitstapje, zoals in onderstaande video, waarin we een bietenrooier aan het werk zien.

Maar op het youtubekanaal van Trekkerweb draait het natuurlijk vooral om de trekker. Het is lastig om uit te leggen waarom trekkers zo prachtig zijn, maar dat hoef ik ook helemaal niet te doen – want dat vind jij ook. Grote wielen, kleine wielen. Rookpluimen en rode diesel. Kijk bijvoorbeeld naar deze Kubota M7151 die zonder enige moeite een akkertje omploegt.

Normaal gesproken bespreken we in deze categorie youtubekanalen die nog niet door het grote publiek ontdekt zijn. Trekkerweb heeft al ruim 60.000 abonnees, maar dat betekent allerminst dat de video’s niet nog even extra onder de aandacht gebracht mogen worden. Niet alleen omdat trekkers – zoals ik eerder opmerkte – de mooiste machines zijn die de mens ooit heeft gemaakt (misschien op het Woudagemaal in Lemmer na), maar de beelden die de fijne mensen van Trekkerweb voor ons schieten bieden ook een goeie blik op de schoonheid van de Nederlandse natuur. Je kunt het vergelijken met de Tour de France: het wielrennen is heerlijk om naar te kijken, maar de shots van Franse heuvelpartijen zijn minstens even prettig voor het oog. Zo is het ook met het youtubekanaal van Trekkerweb. De esthetiek van de trekkers wordt uitvergroot door de fraaie akkerlanden waar ze doorheen trekken. Dat de Trekkerwebbers niet te beroerd zijn om waar nodig een drone in te zetten, helpt daarbij enorm. Kijk maar:



Naast het in beeld brengen van de crème de la crème van het trekkerswezen worden op het kanaal ook videos van evenementen geplaatst. Zo omvat het enorme archief tientallen – zo niet honderden – videos van tractorpullingevents, in de volksmond ook wel trekkersleps genoemd. Kijk hoe de zon door het kantoorraam naar binnen schijnt, kijk naar onderstaande video van een trekkerslep in Schoonebeek, en zeg me dat je geen spijt hebt van je beslissing om geen carrière in de landbouw na te jagen. En als je wel een carrière in de landbouw hebt: s/o naar jou en ga zo door!