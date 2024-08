Kijk maar eens lekker naar deze pornoparodie van ‘Dragon Ball Z’

Volgens regel 34 van het internet is er van alles dat je kunt bedenken porno. Dus hebben we al uitgebreide reviews gepubliceerd van meesterwerken als Cock of Duty, Oversnatch en Dick and Morty gedaan – maar ook van echte ambachtelijke porno met Donald Trumps vermeende ex-scharrel Stormy Daniels. Dus zouden we onszelf niet zijn als we dit laatste pareltje niet met je zouden delen. We hebben het natuurlijk over Dragon Boob Z. Voor als je in de jaren 90 onder een steen hebt geleefd zonder anime; dat is een parodie op Dragon Ball Z.

In deze film zet “Gokooze” (een fantastische rol van Brenna Sparks) een advertentie op Craigslist (de Amerikaanse Marktplaats). Ze is op zoek naar “Hete anime-meisjes die samen met een alien haar planeet naar de klote willen neuken.”

Maar het wordt nog raarder: Daisy Ducati speelt een groengeschminkte “Prickolo” die met telekinese een dildo laat zweven en natuurlijk mag “Ballma”, een mooie bijrol van Casey Kisses, niet ontbreken.

Spoiler alert: in het grootste gedeelte van de video gunt een vrouw verkleed als Goku een vrouwelijke Majin Buu geen enkele genade met haar kamehameha’s. Als je jeugd hierdoor verpest of verwarrend wordt, is dat je eigen schuld. Want we hebben je gewaarschuwd.

