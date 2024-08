Kijk naar honderden lichtgevende drones die een zwerm spreeuwen nadoen

Een drone is zoveel meer dan een hoogtechnologische oplossing om bij je buren binnen te spieken. Dat zie je wel aan het kunstwerk FRANCHISE FREEDOM – een vliegende sculptuur van Studio Drift in samenwerking met BMW waarin driehonderd lichtgevende drones van Intel als een zwerm spreeuwen door de lucht vliegen. Al eerder liet het Amsterdamse Studio Drift – dat bestaat uit Lonneke Gordijn en Ralph Nauta – zien dat het onmogelijke mogelijk is, door bijvoorbeeld een enorm blok beton boven je hoofd te laten zweven. Maar dat kan natuurlijk ook met drones.

“De drones hebben geen sensoren en zien elkaar niet, maar er is één alwetend computersysteem,” vertelt Studio Drift. Dat systeem regelt dat de drones – die drie meter per seconde vliegen – niet tegen elkaar botsen en als een zwerm spreeuwen door de lucht vliegt. Ter vergelijking: echte spreeuwen vliegen met ongeveer twaalf meter per seconde zonder tegen elkaar aan te botsen. Het vlieggebied van de drones bevond zich afgelopen december boven het strand van Miami tijdens Art Basel Miami Beach, waar ze een luchtruim van 120 bij 120 bij 100 meter gebruikten.

“Het is de eerste keer dat een natuurlijk fenomeen op deze schaal wordt nagebootst door machines die worden aangestuurd door gedecentraliseerde algoritmes,” laat het duo weten. Studio Drift moest daarvoor eerst een computerprogramma ontwikkelen dat het gedrag van zwermen kan nadoen. Dit algoritme hebben ze meer dan honderd keer aangepast, totdat ze tevreden waren met de bewegingen die ze op hun computerscherm zagen.

Franchise Freedom, Studio Drift

Het wijzigen ging door totdat het duo emotioneel geraakt werd door de zwerm, wat gebeurde toen ze de zwerm drones écht zagen vliegen in de lucht. “Spreeuwen creëren adembenemende luchtshows die ingestudeerd lijken, maar in werkelijkheid voortkomen uit natuurlijke instincten.” Het is de kracht van de zwerm die volgens Studio Drift de lucht domineert.

Studio Drift gaan nog verder met de ontwikkeling van het systeem, zodat de zwerm in de toekomst nog echter zal lijken.

