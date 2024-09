GIFs van giftige vloeistoffen die mensengezichten overnemen

In de gifjes van Adam Pizurny worden gezichten overgenomen door het soort giftige vloeistof dat je meestal in sciencefictionfilms ziet. De zwarte substantie kruipt in de mond, ogen en oren van de digitale slachtoffers en lijkt ze uiteindelijk helemaal te gaan verzwelgen.

Pizurny, die lid is van het Glitch Artists Collective, gebruikte software die ontwikkeld werd in samenwerking met de slechtziende GIF-kunstenaar George Redhawk. In de meeste GIFs is de vloeistof gitzwart, behalve in eentje die Pizurny samen met Felix Rothschild maakte, in het helderrood en wit. “Ik heb het gemaakt met een combinatie van drie soorten software,” vertelt Pizurny aan The Creators Project. “WorldMachine voor de aderstructuur, Plotagraph – de software die in samenwerking met Redhawk werd gemaakt – om het geheel te animeren en Blender voor het renderen. Ik ontdek steeds weer nieuwe dingen die met deze techniek gedaan kunnen worden.”

Videos by VICE

Bekijk hieronder de volledige serie:

Adam Pizurny x Felix Rothschild

Als je meer van Pizurny’s werk wil zien, kun je terecht op zijn Facebook en Instagram.