Kijk nu live mee naar een ree die langzaam ligt te ontbinden

Je beseft het niet altijd, maar YouTube is misschien wel het allersickste antropologische project dat ooit heeft bestaan. Als je nagaat dat archeologen een volledige prehistorische dorpsstam kunnen reconstrueren aan de hand van één opgegraven vuistbijl, kun je je wel voorstellen hoe de tepels van de archeologen van over vijfduizend jaar zullen steigeren, als ze op een dag stuiten op alle miljarden uren aan youtubevideo’s uit de eenentwintigste eeuw.

In deze rubriek vissen we elke keer één krent uit die enorme hoeveelheid pap, en bespreken we wat er zo fantastisch aan is. Deze week bespreken we de Kadavercam van tvbuitengewoon.

Yotubekanaal: tvbuitengewoon

Wat is het: Een kanaal vol video’s van Nederlandse natuurverschijnselen. Dat is sowieso al zeer de moeite waard, maar momenteel zendt tvbuitengewoon live-beelden uit van een ree die onlangs werd doodgereden, en die nu ergens in een veld op een onbekende locatie in Nederland langzaam ligt weg te rotten. Af en toe komt er een vogeltje voorbij dat een paar hapjes ree neemt.

Hoeveel subscribers op het moment van schrijven: het kanaal heeft ongeveer 1600 volgers. Naar de livestream van de ontbindende ree kijken op het moment van schrijven 203 mensen. Dat zijn 203 mensen die op een zonnige dinsdagmiddag een rechtstreekse verbinding met een kadaver verkiezen boven alle andere dingen die je op dinsdagmiddag kunt doen. Niet werken, geen boodschappen doen, geen wandeling maken in het winterzonnetje, maar achter je scherm zitten kijken hoe een ree langzaam uitgehold wordt door vogeltjes, muizen en andere hongerige dieren.

Waarom dit fantastisch is: De afgelopen jaren zijn we doodgegooid met live-beelden van vogelnestjes, waar vader- en moedervogels geduldig zaten te wachten tot hun vogelkindjes door de eierschalen heen braken om een leven vol avontuur en vogelgeluk tegemoet te fladderen. Maar wat die nestcams niet lieten zien, is dat een groot deel van die kuikentjes de eerste maanden niet overleeft. Ze kukelen uit het nest en vallen te pletter, worden verslonden door grotere vogels of sterven een langzame hongerdood omdat er niet genoeg eten is om alle hongerige snavels in het nest te voeden. En dat is zonde. Zonde van dat prille, in de knop gebroken leven. Maar ook zonde dat wij dat niet mogen zien, want doodgaan hoort er ook gewoon bij in de natuur. Maar hoort dat doodgaan ook bij de natuur als het sterven plaatsvindt doordat een auto je botten verbrijzelt en je organen tot moes slaat? Je kunt vinden van niet, maar je kunt het die ree ook verwijten dat hij nooit heeft geleerd hoe de verkeersregels werken. It’s called evolutie, look it up.

Er is weinig dat meer tot de verbeelding spreekt dan de dood. Generatie na generatie schrijvers, dichters, filmmakers en andere kunstenaars laten zich inspireren door de vergankelijkheid van het leven, de eindigheid van het bestaan. En hoe kun je die vergankelijkheid beter laten zien dan op deze manier, live op je scherm? Deze stream is ook een uitstekende metafoor voor wat je maar wil: de langzaam ontbindende verzorgingsstaat, maandagochtend of het uiteenvallende Britse rijk. Bovendien is het een uitstekende herinnering aan het feit dat we allemaal zo eindigen: als een langzaam wegrottend kadaver, helemaal alleen.

