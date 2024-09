Kijk toe hoe deze naaktslak zijn leven riskeert voor een joint

Het internet is gigantisch. Daarom wordt niet iedere video een viral, maar deze video verdient het absoluut.

Dit verklaart ook waarom maar 552 mensen, op het moment van schrijven, naar dit stukje eigentijdse kunst hebben kunnen kijken, ondanks dat het al in 2013 op web staat.

Videos by VICE

In het filmpje zie je een naaktslak die, compleet in het donker, van een joint geniet terwijl er wat muziek op de achtergrond speelt.

Nu – vier jaar later – hebben we vrij weinig context waarin we deze korte film kunnen plaatsen, maar laten we proberen te ontrafelen wat hier gebeurt.

Ik sprak twee experts op het gebied van ongewervelden en zij vertelden mij dat deze slak lid is van de Arionidae familie. Vanaf daar kunnen we de slak beter identificeren en blijkt het een Arion vulgaris te zijn, te herkennen aan zijn bruine kleur en zijn fel oranje voetzool.

De filmmaker heeft kundig zijn iPhone 5S, of welke camera hij ook gebruikte in 2013, dichtbij deze slijmerige jongen gebracht om te bekijken wat hij van plan is. Hij knaagt overduidelijk aan het papier. Slakken houden van papier.

Het is nog steeds onduidelijk waarom mensen wiet aan slakken voeren. Het is in ieder geval geen nieuw fenomeen, laat Reddit blijken. Deze idioten proberen bijvoorbeeld een slak een joint te laten roken, maar houden de er aansteker te dichtbij waardoor de slak bijna zelf verbrandt. Een andere slak weigert gewoon.

Slakken lusten wel een marihuanaplantje op z’n tijd. Ze eten de bladeren en stengels lekker op en leggen hun eitjes in de knoppen. Ze zijn zelfs zo’n groot probleem voor kwekers dat ze een eigen plekje hebben veroverd in de Cannabis Encyclopedie, een gids over kweken en gebruiken.

Niet alleen alleen de video roept veel vragen op, maar ook dit fenomeen zelf: eten de slakken de marihuanaplanten omdat ze het effect van THC voelen of houden ze gewoon van de groene blaadjes? Is gedroogde, gerolde wiet net zo aantrekkelijk als levende blaadjes vol chlorofyl? Kan het kwaad dat de slakken wiet binnen krijgen?

Er komt geen rook uit zijn respiratoire opening, dus we kunnen in ieder geval zeggen dat ze slak niet inhaleert.

De experts waren zo aardig om mijn vragen te beantwoorden, maar stonden eigenlijk ook voor een raadsel.

“Slakken zijn zeer algemene herbivoren en eten bijna iedere plant die ze tegenkomen, dus ik denk ook joints…?” vertelt Morgan Jackson, een afgestudeerde entomoloog aan de Universiteit Guelph, Ontario. “Ik heb geen idee wat de effecten zijn of hoe je dit moet onderzoeken, aangezien ze van nature al stoned gedragen.” Goed punt.

Dr. Menno Schilthuizen, een onderzoeker van slakken bij Naturalis in Leiden, vertelt ons dat de slakken dol zijn op het papier. “Veel naaktslakken voeden zich met afval en eten ook zeker de buitenkant van de joint, want ze houden van papier. Of ze ook de inhoud lekker vinden, weet ik niet zeker,” vertelt hij.

Helaas komt er nu een sombere wendig in ons verhaal. Schilthuizen wijst er op dat tabak vroeger gebruikt werd om slakkenplagen tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat tabak een slak heel snel naar het hiernamaals helpt, al helemaal wanneer de tabak is gecombineerd met pure alcohol. Dus wanneer de slak in het filmpje het papier heeft opgepeuzeld en bij het mengsel van tabak en wiet terecht komt, wacht hem een treurig lot.

“Of ze worden beïnvloed door de cannabidiolen in de wiet, weet ik niet,” zegt Schilthuizen. Elk wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van marihuana op ongewervelden lijkt nog te ontbreken.

We kunnen alleen maar hopen dat deze naaktslak nog een beetje groen heeft mee kunnen pakken voordat hij op de tabak stuitte. Hoe dan ook, gezien de gemiddelde leeftijd van een slak 12 maanden is, is zijn werk sowieso postuum. Rust zacht, kleine slijmerige vriend.