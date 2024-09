Kijk vanavond Gloria Steinems revolutionaire show ‘Woman’ op VICELAND

Feminist en schrijver Gloria Steinem reist al decennialang de wereld over om issues die vrouwen treffen te onderzoeken en onder de aandacht te brengen. Samen met Steinem brengen wij je nu de nieuwe show Woman, die vanaf vanavond te zien is op onze televisiezender VICELAND.

Woman wordt gemaakt door een team van vrouwelijke journalisten die onderzoeken hoe geweld tegen vrouwen bijdraagt aan globale onrust en instabiliteit. In het eerste seizoen belichten we onder andere seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo, vrouwelijke soldaten in Pakistan, kindbruiden in Zambia, en gedetineerde moeders in Amerika .

“Meer dan armoede, natuurlijke hulpbronnen, religie, of de mate van democratie, is geweld tegen vrouwen de meest betrouwbare voorspeller van of een land onderling gewelddadig zal zijn of geweld zal gebruiken tegen een ander land – en gendergeweld is zo omvangrijk geworden dat voor de eerste keer in de geschiedenis er nu minder vrouwen op aarde zijn dan mannen,” zegt Steinem. “Deze serie informeert en biedt kijkers manieren om te helpen.”

In de eerste aflevering van Woman gaan we naar Colombia en ontmoeten we de vrouwen die jarenlang hebben gevochten voor de FARC, om te zien hoe zij nu – na het tekenen van het vredesakkoord – weer hun weg terugvinden naar de maatschappij.

Bekijk de trailer van Woman hierboven, en kijk de eerste aflevering vanavond op VICELAND om 21.10 uur. VICELAND is te zien op Ziggo kanaal 26 in Nederland en Telenet kanaal 21 in België.