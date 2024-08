We namen een kijkje bij de kliniek waar je een vitamineshot kunt halen

In Central Plaza in Rotterdam, tussen een sushirestaurant en een Etos, is sinds vorig jaar Get A Drip gevestigd. Bij binnenkomst zie je het logo in LED op een kunsthaag. Achter de balie staat een vriendelijke vrouw in een roze T-shirt. Het ziet er in eerste instantie uit als een juicebar, alleen krijg je hier geen gezond vruchtendrankje, maar wordt je vitamineshot direct je aders ingespoten.

Je kunt uit vitaminecocktails kiezen met veelbelovende namen als ‘Energy Drip’, ‘Hydration Drip’ en ‘Detox Drip’. Vitamine B en D, ‘Anti-Ageing’ of ‘Hair Health’ staan ook op het menu. Je kunt voor een vitamine-injectie kiezen of een infuus. De kosten lopen enorm uiteen. De prijs voor een injectie begint bij zo’n 35 euro, maar een ‘Limitless Drip’ kost je al gauw 900 euro.

Videos by VICE

Hoewel de meeste mensen vitaminen associeren met gezond eten zegt Barbara van Vliet, eigenaar van de franchise in Nederland, dat de beste opname van vitamine gebeurt via infusen en injecties. Via orale toediening gaat het grotendeels verloren in het maagdarmkanaal, meent Van Vliet. Uit onderzoek blijkt echter dat opname van vitaminesupplementen via de bloedbaan niet per se beter is.

De ‘drips’ (vitamine-infusen) hebben volgens de aanbieders ervan verschillende gezondheidsvoordelen, ze zouden het immuunsysteem versterken, veroudering tegengaan en zelfs helpen tegen hardnekkige katers. Verscheidene bedrijven die dit soort drips aanbieden zijn de afgelopen jaren op de vingers getikt vanwege het maken van valse beloftes en het aanbieden van bijvoorbeeld coronabehandelingen of zelfs vruchtbaarheidsbehandelingen.

Ondanks de gezondheidswaarschuwingen blijven dit soort behandelingen razend populair, met name in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Influencers en celebs als Justin Bieber, Adele, Rihanna — en natuurlijk ook Gwyneth Paltrow — zweren erbij.

Om te zien waar de hype nu helemaal om te doen is, ben ik vandaag mee gegaan met Yemima (25), die voor het eerst de kliniek in Rotterdam bezoekt. Yemima schreef op Instagram onder een bericht van Get A Drip dat ze een afspraak wilde maken, en toen ik haar via DM benaderde met de vraag of ik mee mocht, was ze direct enthousiast.

Ze vertelt me dat ze de kliniek bij toeval tegenkwam in Rotterdam, maar wel bekend was met het concept: “Ik herkende het van filmpjes op social media, waar ik vooral bekende mensen en influencers injecties en infusen zag nemen.”

Er zijn ook Nederlandse influencers die dit soort behandelingen promoten. Sadhana Lila (35) werd via haar influencerbureau uitgenodigd door Get A Drip om het infuus te proberen. Ze kreeg de behandeling gratis onder voorwaarde dat ze erover zou posten op haar YouTube-account.

“Ik had er zelf nooit van gehoord, maar het klonk interessant,” zegt Sadhana als ik haar opbel. “In het verleden heb ik vaak een vitamine- en ijzertekort gehad en dat is volgens mij nooit echt over gegaan, daardoor voel ik me vaak suf en zwak.”

Voorafgaand aan de behandeling deed ze wel even onderzoek. “Ik zou nooit zomaar iets in me laten injecteren, maar de kliniek zag er betrouwbaar uit,” zegt Sadhana. “Ik heb de website en video’s op socials bekeken over de behandeling, maar ik heb niet echt veel over ervaringen gelezen.”

Sadhana vertelt dat ze goed werd ontvangen bij de kliniek. “Bij aankomst kreeg ik een tablet, waarop ik mijn medische achtergrond moest invullen. In de vragenlijst wordt onder meer gevraagd of je vaak flauwvalt, of je allergieën hebt, of je lever- of longaandoeningen hebt of rookt, welke medicatie je gebruikt, en wie er in geval van nood bereikbaar is.” Na het invullen van de vragenlijst moest ze in de wachtkamer wachten, terwijl een arts, op afstand, de gegevens controleerde.

Sadhana krijgt een infuus. Foto met dank aan Sadhana Lila

Nadat haar gegevens waren goedgekeurd, mocht ze kiezen welke cocktail ze wilden en of ze een injectie of infuus nam. “Ik koos voor een ‘Energy’-drip, omdat ik me vaak vermoeid voel,” zegt Sadhana. Voor de behandeling slikte ze wel eens vitaminepillen om haar tekort aan te vullen. “Dat werkte niet voor mij, omdat ik het dan dagelijks moet slikken voor een langere periode om verschil te merken. Ik begreep dat dit direct in je bloedbaan terechtkomt, en dat is bij pillen niet zo,” zegt ze.

Net als Sadhana wil ook Yemima snel resultaat zien. Ze heeft telefonisch een afspraak gemaakt en mag bij aankomst al snel plaatsnemen op de stoel in de behandelkamer van Get A Drip. Anders dan bij Sadhana hoeft ze geen formulier over haar gezondheid in te vullen en krijgt ze alleen de vraag of ze allergieën heeft en of ze achttien jaar of ouder is. Haar ID wordt niet gecheckt, terwijl het bedrijf wel een leeftijdsgrens van achttien jaar zegt te hanteren. Volgens Barbara van Vliet zijn de vragenlijsten afgestemd op de producten en de toedieningsvorm: bij sommige behandelingen wordt vooraf meer informatie gevraagd.

Yemima

Sinds corona let Yemima meer op haar gezondheid, omdat ze merkt dat haar weerstand achteruit is gegaan. “Ik slik al een tijdje vitaminepillen, maar merk niet echt resultaat. Pillen moet je consistent blijven slikken, maar ik vergeet het vaak. En ik ben ongeduldig, dus ik denk dat een injectie of infuus voor sneller resultaat zorgt.”

Yemima kiest voor een injectie en gaat voor de ‘triple shot vitamine B12’. “Ik vind een infuus toch te heftig voor de eerste keer,” zegt ze.

Ze mag kiezen of ze het in haar arm of haar bilspier wil laten injecteren. Ze kiest voor haar arm. “De pijn tijdens het prikken was van heel korte duur,” zegt ze. “Ik hoop dat ik snel resultaat voel en meer energie krijg. Als ik echt verschil merk, ga ik het misschien wel maandelijks doen.” Volgens Van Vliet komt 80 procent van hun klanten terug voor nog een behandeling.

Na tien minuten staat Yemima weer buiten. De behandeling kost 75 euro, maar met de korting betaalt ze zo’n 34 euro. Ze lijkt tevreden met de behandeling. We gaan nog even iets drinken, en een half uur na de injectie zegt Yemima dat ze zich al fitter voelt. Als ik haar vraag of ze denkt dat het door de injectie komt of vanwege het placebo-effect, geeft ze toe dat het allebei zou kunnen. Toch zegt ze dat ze binnenkort weer langs wil gaan, maar dan voor een infuus.

Hoewel Yemima heel enthousiast is, zijn haar ouders, die als dokter en verpleegkundige werken, kritisch en vinden ze de behandeling onnodig. Ook Sadhana’s ouders waren een beetje bezorgd toen ze hen vertelde over het infuus. Volgens Sadhana is het een generatie-ding, maar zij zijn niet de enige die sceptisch zijn.

Eerder schreef de NOS dat de Inspectie Gezondheidszorg en experts kritisch zijn over de vitamine-infusen. Op verzoek van de NOS bekeek de Inspectie Gezondheidszorg destijds de site van Get A Drip. Het is volgens de Inspectie niet verboden om vitaminen toe te dienen, maar er zijn wel richtlijnen voor de hoeveelheden.

Er is voor veel vitaminen een maximale wettelijke dosering die je per dag mag nemen. Bij vitamine B6 is dat bijvoorbeeld 21 milligram. Als je lange tijd te veel vitamine B6 binnenkrijgt, kan dat leiden tot aantasting van je zenuwstelsel, zoals gevoelloosheid of ernstige zenuwpijn. Op de site van Get A Drip kun je vitaminecocktails bestellen waar 50 milligram vitamine B6 in zit, maar volgens het bedrijf is dit ongevaarlijk omdat mensen dat infuus niet dagelijks maar maandelijks nemen.

In februari van dit jaar legde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het bedrijf op basis van de Geneesmiddelenwet een bevel op. Het bedrijf beschikte niet over de vereiste vergunningen, wat betekent dat het onduidelijk is of de middelen voldoen aan de normen voor veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit. Get A Drip mocht geen geneesmiddelen zonder handelsvergunning invoeren, verkopen, bereiden of opslaan, en de inspectie zou daarop toezien. Get a Drip sloot daarop een aantal maanden haar deuren, maar ontvangt inmiddels weer klanten. Op hun website benadrukt het bedrijf dat de behandelingen die ze aanbieden een aanvulling zijn op een gezonde levensstijl, en dus geen vervanging daarvan.

Huisarts Bernard Leenstra is kritisch over de opkomst van dit soort private klinieken.“Er zijn mensen met een tekort, en in sommige gevallen is een infuus of injectie misschien nodig,” zegt Leenstra. “Maar daar hebben we zulke klinieken niet voor nodig, want dat kan ook prima via de huisarts. Dit is allemaal economisch gedreven.”

“Bovendien bieden de klinieken vaak ook een schijnoplossing voor de klachten waar mensen mee zitten,” zegt Leenstra. Want zelfs als je ergens een tekort aan hebt, betekent dat niet dat bijvoorbeeld een gevoel van vermoeidheid daardoor veroorzaakt wordt, legt hij uit. “Zulke klinieken geven dan toch zomaar injecties met vitaminen.”

“Als je een tekort hebt aan vitaminen is ook nog de vraag of dat tekort ernstig is,” zegt Leenstra. “Iemand kan een wat lagere ijzerwaarde hebben, maar dat wil niet meteen zeggen dat je ijzertabletten moet slikken. En als het wel een probleem is, kan voeding vaak al heel veel oplossen. En anders zijn orale supplementen, dus de pillen die je bij de drogist koopt, vaak ook al behulpzaam.”

Bovendien kan een hoge doses van bepaalde vitamine ook schadelijk zijn, vertelt Leenstra. “We weten van sommige vitamines dat te veel ervan wel degelijk gevolgen kan hebben. Een bekend voorbeeld daarvan is Sven Kramer, die een vitamine B6-intoxicatie heeft gehad. Door het gebruik van vitamine B12-injecties lijken vooralsnog geen ernstige bijwerkingen te ontstaan op lange termijn, al weten we wel dat je huidklachten of een wond-infectie van de prik kunt krijgen. Toch ben ik van mening dat onnodige en overbodige inname van medicijnen vermeden zou moeten worden.”

“Je gaat met een infuus of injectie het lichaam binnen, en daardoor kan er altijd een virus of bacterie meekomen,” ligt Leenstra verder toe. “En bij een infuus kan een infectie zelfs in de bloedbaan terechtkomen, of het kan een spierontsteking of huidontsteking veroorzaken. Een infuus kan soms ook worden misgeprikt, waardoor het vocht niet in de ader, maar in de arm loopt. Daar kun je ook een behoorlijke reactie van krijgen. Ook dat is dus zeker niet zonder risico.”

Twee weken na het bezoek aan de kliniek, stuur ik Yemima een bericht om te vragen hoe het nu gaat. Ze zegt dat de injectie haar meer energie heeft gegeven. “Maar ik denk dat je voor echt goed resultaat vaker terug moet”, zegt ze. Of ze weer teruggaat voor een infuus heeft ze nog niet besloten.

Sadhana had andere verwachtingen van het infuus. “Voor de behandeling was ik superenthousiast en benieuwd, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet echt iets van heb gemerkt,” zegt Sadhana. “Ik verwachtte zo’n boost die je krijgt na het drinken van koffie, maar dat was dus niet zo.”

Inmiddels is het een jaar geleden dat ze aan het infuus lag. Een tweede keer is er nooit van gekomen. “Het is dat ik er niet zelf voor hoefde te betalen, daardoor maakt het minder uit dat ik geen verschil merk.” Sadhana denkt achteraf dat het beter was geweest als haar werd geadviseerd welk infuus ze had moeten kiezen. “Misschien heb ik nu een infuus gekozen waar niets in zit waar ik tekort aan had, waardoor het nutteloos is geweest. Het was fijn geweest als er ter plekke bloed zou worden geprikt, zodat er ook echt wordt vastgesteld wat voor tekort je hebt. Ondanks haar ervaring raadt ze het anderen wel aan. “Elk lichaam is natuurlijk anders, en zal er anders op reageren,” zegt ze.