KI/KI wilde vroeger Tiësto worden en is gek op babygeitjes

Tiësto lijkt als een rode draad door het leven van Kiki Wesselo te lopen. Ze werd geboren in het jaar dat Tiësto’s eerste plaat uitkwam, haar vader draaide zijn platen grijs toen ze klein was, en op haar zevende was ze zo’n grote fan dat ze letterlijk Tiësto wilde worden als ze groot was. Die droom lijkt nu figuurlijk uit te komen.

Een jaar geleden begon ze onder de naam KI/KI te draaien op het queerfeest Spielraum in Radion. Haar eerste gig daar duurde meteen zes uur. Inmiddels is ze favoriet van Job Jobse, met wie ze dit jaar in De School draaide. Ze heeft een frisse kijk op trance en ravemuziek, genres die voor veel mensen misschien eerder nostalgie opwekken, en draait eigenlijk nooit nummers van na het jaar 2000. Ze staat deze zomer op Lowlands en Draaimolen, en ze houdt – naast trance – schijnbaar enorm van geitjes.

VICE: Hoi Kiki! Toen ik aan vrienden van je vroeg waar je van hield, zeiden ze: geitjes. Daarom zijn we nu op de geitenboerderij. Blij mee?

Kiki: Haha, zeiden ze dat? Ik was laatst op Texel, op een boerderij waar je met lammetjes kon knuffelen. Ik had daar wat foto’s van op Instagram gezet. Ik denk dat ze daarom zeiden dat ik van geitjes hou. Overigens hou ik van alle dieren, niet alleen geitjes – ze kunnen best opdringerig zijn en ze kauwen overal op.

Zie je overeenkomsten tussen deze geitenboerderij en festivals?

Nou, het zijn allebei wel plekken waar je je als volwassene weer kind voelt.

Draai je eigenlijk liever op festivals of in clubs?

Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet heel vaak op grote festivals heb gestaan. De keren dat ik voor een groot publiek stond, vond ik dat wel een vette ervaring, maar ook veel minder intiem dan draaien in een club. Op een festival zijn mensen vaak met andere dingen bezig, waardoor de muziek wat minder doordringt.

Waarom staan trance-dj’s eigenlijk altijd met hun armen in de lucht? Doe jij dat ook?

Ik denk omdat ze willen dat het publiek dat ook doet. Soms kan ik me tijdens het draaien echt niet inhouden en sta ik als een gek rond te springen, maar voor zover ik weet doe ik dat nooit met mijn handen in de lucht. Al moet ik zeggen dat ik ook niet altijd doorheb wat voor bewegingen ik allemaal maak.

Er zit veel humor in je dj-sets. Waarom vind je dat belangrijk?

Nou, vooral omdat het publiek dat niet aan ziet komen. Het geeft een verrassingseffect, waardoor mensen moeten lachen en hopelijk uit hun comfortzone komen. Ik wil graag dat mensen plezier hebben. Ik draai ook veel harde beukmuziek, en door er wat vrolijke tracks tussen te gooien, creëer ik een gezellige, blije sfeer. Laatst draaide ik bijvoorbeeld nog Crazy Frog. Echt te belachelijk voor woorden, maar iedereen ging uit z’n dak.

Je draait ook bijna geen nummers van na het jaar 2000. Waarom is dat?

Ik vind het geluid van die tracks uit de jaren negentig gewoon heel vet. Er zit zoveel passie in en het is lekker gek. Nieuwere muziek vind ik vaak wel mooi, maar het raakt me niet zo erg als de muziek uit de jaren negentig.

Hoe komt dat dan?

De trance die ik luister is veel warmer dan wat er nu gemaakt wordt. Zelf heb ik die tijd helemaal niet meegemaakt, dus misschien dat ik het daarom zo vet vind.

Luister je ook trance als je een beetje aan het studeren bent?

Ja joh, keihard. Dat werkt gewoon!

Waar komt je liefde voor trance eigenlijk vandaan?

Vooral van mijn vader. Hij luisterde vroeger heel veel naar Tiësto. Ik was zelf ook fan van Tiësto toen ik zeven was. Als klein meisje wilde ik hem altijd worden. Niet alleen dj, maar echt Tiësto. Ik vond andere muziek niet interessant, alleen trance.

Houdt je moeder er ook van?

Niet per se, maar ze houdt wel van feesten. Ze kwam ook veel in De School toen ik er nog niet kwam. Ze is een stuk jonger dan de meeste moeders, maar ze heeft ook gewoon een jeugdige geest. Ik hoop dat dat bij mij ook zo blijft.

Gaan jullie weleens samen uit?

We gaan wel naar dezelfde dingen, maar niet per se samen. We komen elkaar dan wel vaak tegen, en dan gaan we altijd wel een beetje chillen en een biertje drinken. Ze gaat ook vaak mee als ik moet optreden. Met Koningsdag heeft ze me bijvoorbeeld naar Groningen gebracht met de auto, en dan staat ze ook de hele tijd vooraan te dansen.

Tot slot: stel dat je een dier moet meenemen naar een festival, welk dier zou dat dan zijn?

Hm, misschien dan toch een babygeitje. Ik denk dat die erg leuk zouden zijn voor op een festival. Babygeitjes zijn namelijk best wel gestoord, je kunt er op een festival vast erg om lachen. Tegelijkertijd blijven ze ook rustig als je ze optilt, da’s ook wel handig.

