Killer Kamal en Pietju Bell hebben met ‘Lekker Dansen’ een nieuwe zomerhit

Een wijze straatfilosoof zei ooit dat het leven moeilijk is. Moeilijk als een boek over nog ingewikkeldere dingen. Met complexe thema’s en onbegrijpelijke woorden. In deze libi geven je ouders je stress, je school voert de druk op en de belastingdienst is een eeuwige bron van jnoen. Wat doe je als je met een burn-out flirt? Ik weet het eerlijk gezegd niet, maar gelukkig hebben Woensel-OG’s Killer Kamal en Pietju Bell een oplossing die schittert in haar simpelheid: lekker dansen. Pak je vriendin bij haar hand en zet je plasser op haar asser, stelt het duo voor. Ze hebben er zelfs een heel dansbaar liedje over gemaakt waarvan ik voorspel dat het de nieuwe zomerhit wordt.

De clip die Teemong (wie anders?) hiervoor maakte gaat vandaag bij ons in première. Op geniale wijze beeldt hij de absurde punchlines van Kamal en Pietju uit. Er zijn ook cameo’s te zien van onder andere Youstoub, Wallous en oude vriend Gino Pietermaai. Ik wil er eigenlijk niet te veel woorden aan vuil maken, want dat maakt het leven onnodig moeilijk. Bekijk deze fantastische clip gewoon hieronder.