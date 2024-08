Killer Kamal toont zijn tedere kant in de video voor ‘Hier’

Elke keer wanneer Killer Kamal op het punt staat een nieuwe video te droppen, waan ik mezelf een doomsday-prepper die zo snel mogelijk een schuilkelder moet vinden om me te beschermen tegen de puinhopen die hij gaat achterlaten. Zijn ongeremde gebrul, ronduit kwetsende teksten en de grimmige beelden die daarmee gepaard gaan, zijn telkens (op een fijne manier) pijnlijk voor je delicate ogen en oortjes. Kort nadat zijn nieuwe clip voor Hier in mijn inbox belandde en ik alvast begon met geblikt voer inslaan voor de eventuele nucleaire holocaust die zou uitbreken, kon ik opgelucht ademhalen: Killer Kamal is op deze track zowaar rustig en teder.

Met een ballad van een beat, een verhalende video van Teemong (wie anders?) en een rol weggelegd voor acteertalentje Pietju Bell, is het even wennen hoe zachtaardig de rapper uit Woensel hier praat over de nare kanten van geld. Ik zou bijna die ene keer vergeten dat hij dreigde een aanslag te plegen op mijn moeders kutje. Bijna.

Killer Kamal staat 12 augustus op Appelsap. Hier kun je nog kaarten halen voor het festival.