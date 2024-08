Kim Dotcom’s ‘copyrightrevolutie’ is juist onderdeel van het probleem

Als je aan de “heilige graal van copyrighthandhaving” denkt, is Kim Dotcom niet de eerste persoon aan wie je denkt. Handhaving is juist datgene waar de hacker, internet-entrepreneur en oprichter van Megaupload zijn hele leven last van heeft gehad. Toch is een “copyrightrevolutie” precies wat zijn nieuwe website ‘k.im‘ moet worden. Maar of zijn nieuwe platform de oplossing is, is nog maar de vraag. K.im zal waarschijnlijk vooral meer problemen opleveren dan oplossen.

K.im werkt anders dan zijn spirituele voorganger Megaupload of bekende file-hosting diensten zoals de Pirate Bay. Het platform staat gebruikers toe om content te uploaden en delen op andere diensten zoals Dropbox, Google, Reddit en zelfs torrent-websites, zo meldt Torrentfreak. Maar het belangrijkste verschil is dat uploaders geld kunnen verdienen met hun bestanden. Elke download van het bestand kost dus een prijs die door de uploader is opgestelt. De uploader kiest ook de valuta (bijvoorbeeld bitcoin). Oftewel, je koopt een download.

Omdat dit natuurlijk een recept voor (betaalde) piraterij is, heeft Dotcom bedacht dat bedrijven en rechthebbenden, net als op YouTube, hun content kunnen claimen. Ze kunnen dan de prijs aanpassen en alle winst zelf opstrijken. Zo komt hij, zo zegt hij zelf, beide partijen tegemoet: rechthebbenden en mensen die willen betalen maar tot (gratis) downloaden gedwongen zijn om wat voor reden dan ook.

Kim Dotcom vertelde TorrentFreak dat hij gelooft dat piraterij vooral een aanbodprobleem is en hij daarom content zo veel mogelijk beschikbaar wilt maken. Rejo Zenger van Bits of Freedom deelt het idee dat piraterij vooral een aanbodprobleem is, maar gelooft niet dat Dotcoms website hier de oplossing voor is. “Het belangrijkste, onderliggende probleem wordt hierdoor niet opgelost,” vertelt Zenger aan Motherboard. “Piraterij ontstaat omdat het aanbod van legale content slecht geregeld is en deze nieuwe site van Kim Dotcom neemt juist alle problemen die Youtube heeft met zijn monetarisatiesysteem over in zijn systeem.” De oplossing is volgens Zengers simpel: het legale aanbod moet voor consumenten gemakkelijker af te nemen zijn.

René van Turnhout, voorzitter van Film Distributeurs Nederland (FDN), is ook geen fan. Zo heb je als distributeur nul controle over de kwaliteit van de bestanden die op k.im verschijnen en zou het monetariseren van online content illegaal aanbod juist in de hand spelen. Als uploaders betaalt kunnen krijgen voor content, zou dat juist een drijfveer zijn om (meer) illegale content te blijven verspreiden, stelt van Turnhout. Bovendien is het dan de verantwoordelijkheid van de rechthebbende om in de gaten te houden of zijn films, series of andere bestanden op de website staan.

Overigens hebben distributeurs vaak exclusiviteitsafspraken met partijen zoals Netflix en zou het helemaal niet mogelijk zijn (zonder duur, legaal gezeik) om hun eigen bestanden te verkopen via k.im voor enkele euro’s. Netflix zou zich vrij gepasseerd voelen als een film waar zij rechten op hebben, door de distributeur opeens online wordt verkocht op k.im. De vraag is überhaupt welke downloader gaat betalen voor bestanden, die een spreekwoordelijke deur verder vaak gratis te vinden zijn.

Het idee, dat k.im een brug zou slaan tussen content-aanbieders en mensen die willen betalen voor het downloaden van specifieke content, is vooral een zeer idealistisch idee. Het ultieme einddoel zou natuurlijk de ultieme droom van elke integere downloader zijn: toegang tot alle content die jij wilt, zonder vast te zitten aan abonnementen of pakketten, en je betaalt er ook nog eens netjes voor.

Mooi, maar vooral naïef. In de praktijk zullen gebruikers de website mijden zolang ze dezelfde content gratis kunnen vinden en rechthebbende zullen niet hun content willen plaatsen op site waar wellicht ook illegale content op staat of überhaupt mee willen doen aan een systeem dat uploaders beloont en de niche-groep van downloaders die willen betalen voor specifieke content zal waarschijnlijk te klein zijn om de site te onderhouden. Daar komen dan ook nog de copyright problemen bij kijken, waar sites zoals YouTube nu al tegen aanlopen.

De website is nu nog een demo en het zal nog lang duren voordat we erachter gaan komen wat en of k.im de downloadwereld gaat veranderen. De website zal waarschijnlijk half of einde 2018 online komen.